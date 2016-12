on 23 diciembre 2016

by Ernesto Dascenso

Posted in policial

Ambas fueron mujeres. Una de ellas derrapó con su moto. Estuvo internada tres días y murió ayer. En tanto una mercedeña falleció en el acto al ser chocada por un automóvil. Por otra parte, un peatón cruzó sin mirar y lo embistió una moto. Resultó con heridas leves.

Ayer en la ciudad capital, en horas de la tarde, murió Noelia Edith Benítez, de 35 años, quien estuvo internada desde el pasado 20 de diciembre tras sufrir un siniestro vial con la moto que guiaba. En tanto en Mercedes, en la noche del miércoles, una mujer de 50 años fue embestida por una automovilista que no se percató la señalización que había hecho la motociclista y la atropelló. Su deceso fue en el acto.

Desde el Hospital Escuela informaron la muerte de Noelia Benítez, quien estaba internada en el área de Terapia Intensiva por las lesiones que sufrió tras derrapar con la moto que guiaba.

El siniestro vial se registró el pasado 20 de diciembre sobre avenida Maipú al 600 de esta ciudad.

Según datos oficiales, la mujer de 35 años habría perdido el control del rodado e impactó su cabeza contra el cordón de la vereda lo que le ocasionó un traumatismo de cráneo. Además sufrió otros golpes de consideración.

En la ciudad de Mercedes, distante a 238 kilómetros de Capital, el miércoles, a las 20, se registró un accidente de tránsito con consecuencia fatal.

En inmediaciones de calles Alfredo Ferreira, entre España y Rivas de esa localidad ocurrió un choque.

Según testigos ocasionales, informaron al portal de noticias TuMercedes, que la mujer identificada como Olga Beatríz Gómez, de 50 años, colocó el guiño correspondiente para girar e ingresar hacia un estacionamiento de un supermercado.

Esta maniobra no fue observada por el automovilista, un joven de 17 años a bordo de un Volkswagen Cros Fox, quien la embistió.Por la gravedad de sus lesiones, la mujer agonizó unos minutos y falleció.

Personal policial de la comisaría Primera inició las actuaciones sumariales del caso.

Estadísticas

En lo que va del año, en la provincia se registran 168 muertes en siniestros viales.

En el interior 125 personas fallecieron en distintas circunstancias. En tanto en Capital son 43.

Peatón distraído

Ayer, cerca de las 16, se registró en esta ciudad un accidente de tránsito que pudo terminar en tragedia.

Sobre avenida Centenario casi su intersección con avenida Pomar, una motociclista no pudo evitar atropellar a un hombre que cruzó sin percatarse que el semáforo había dado verde.

“Tuve que esquivar primero un camión que hizo una mala maniobra y después me encontré con el hombre que se cruzó de golpe”, dijo la conductora de la motocicleta de 110 cilindradas.

El peatón, de unos 60 años aproximadamente, sufrió golpes en distintas partes del cuerpo producto del impacto con el rodado.

Personal del 107 acudió al lugar y atendió al hombre.

Fue trasladado luego al Hospital Llano para su atención médica. “No tenía lesiones graves. Lo llevaron al hospital para limpiar las heridas y raspones. Por fortuna fue eso, pudo ser mayor la lesión porque en la avenida hay mucho tránsito, hasta el mismo camión pudo atropellarlo”, apuntó un oficial a época, que llegó al lugar del siniestro. La conductora de la moto no sufrió lesiones.

Personal policial de la jurisdicción realizó las diligencias del caso.

Tres mujeres atropelladas

Ayer, cerca de las 6, sobre Río Juramento y Las Heras de esta ciudad, un remisero a bordo de un Fiat Uno atropelló a tres jóvenes. Las mujeres, que corresponden al programa municipal “Argentina Trabaja” estaban realizando tareas de limpieza en el lugar.

Fueron trasladadas al Hospital Escuela, y por fortuna solo sufrieron lesiones leves.

Al parecer una distracción del conductor hizo que se produjera el siniestro vial. Intervino personal policial de la comisaría Octava.

