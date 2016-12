Forzaron tres cerraduras y rompieron un blindex. Una vecina provocó su fuga al verlos revolviendo todo en búsqueda de dinero. “Seguro tenían un dato falso”, dijo la titular.

.

Dos delincuentes que ingresaron a robar a un estudio contable del centro de la ciudad de Corrientes debieron escapar a la carrera abruptamente cuando una vecina los descubrió revolviendo las oficinas. Sucedió el jueves a la noche en calle Mendoza al 1000, entre Hipólito Yrigoyen y San Martín.

“Seguro tenían un dato equivocado. Es evidente que buscaban dinero, pero acá no manejamos efectivo sino únicamente documentaciones”, dijo a época Susana Acosta, titular de la firma afectada.

El episodio delictivo se produjo entre las 22:30 y las 23 en la planta baja de un edificio de cinco pisos. Luego de trasponer la puerta principal los malvivientes llegaron al acceso del estudio.

Con el uso de herramientas, posiblemente una barreta o destornillador grande, forzaron las tres cerraduras de una puerta de blindex, al punto tal que una parte de la abertura estalló en pedazos.

Mientras los maleantes estaban en la tarea de revolver el contenido de los mobiliarios, una mujer que habita en uno de los departamentos superiores estaba camino a la vereda y los vio.

Pese al susto por la presencia de los ladrones la mujer alcanzó a pedir auxilio a gritos. Así, ambos sujetos salieron “espantados” hacia la calle, donde comenzaron a correr en dirección a la esquina de San Martín, la cual traspusieron hasta ser perdidos de vista en inmediaciones a la Escuela Normal.

La propietaria del estudio llegó a los pocos minutos alertada del incidente. De tal manera constató una serie de daños y la faltante de algunos elementos de trabajo.

Acosta supone que los responsables del ilícito, tal vez, poseían una información desacertada. “Acá no manejamos dinero. Hacemos trabajos contables de nuestros clientes pero sin movilidad de dinero”, indicó, dejando en claro que no se produjo robo de efectivo.

Los delincuentes eran hombres de entre 25 y 30 años. No se descarta que hayan ascendido a un vehículo.

La denuncia quedó asentada en la comisaría Cuarta.

epoca