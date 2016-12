on 24 diciembre 2016

by Ernesto Dascenso

Posted in nacional

Tras cinco días de toma, los investigadores del Conicet lograron llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional y anunciaron el fin de la medida de fuerza. El Ministerio de Ciencia y Tecnología aceptó extender las becas hasta diciembre de 2017, lo que garantizará el ingreso de los casi 500 postulantes que habían sido excluídos por el recorte presupuestario.

La propuesta del Gobierno se informó durante una reunión con los representantes de las organizaciones estudiantiles y gremiales docentes que desde el lunes mantenían tomado elMinisterio de Ciencia y Tecnología, previa a la cual habían señalado en rueda de prensa que estaban dispuestos a “pasar la Navidad en el Conicet”.

La misma fue evaluada por una multitudinaria asamblea que decidió plantear una serie de modificaciones de último momento, que finalmente fueron aceptadas, según pudo conocerámbito.com.

El texto del acta acuerdo establece que “el Conicet otorgará prórroga de beca a los 343 postulantes a la Carrera de Investigador Científico y Técnico (CIC) que fueron recomendados y no seleccionados para su ingreso a la misma, hasta el 31/12/2017”.

Además, se “pone a disposición 107 becas extraordinarias para postulantes a la CIC que fueron recomendados y no seleccionados para su ingreso a la misma y que actualmente no pertenecen al programa de becas del CONICET, hasta el 31/12/2017“. Esta fue una de las grandes victorias de la jornada, ya que hasta este jueves esta oferta no se encontraba en la mesa de negociaciones.

También se inicia un proceso de articulación con los organismos nacionales de Ciencia y Técnica,universidades nacionales, el Conicet, empresas públicas o con participación estatal, de manera que los 508 postulantes recomendados no seleccionados se incorporen a las instituciones mencionada durente el 2017 para realizar tareas de investigación y desarrollo “con una remuneración equivalente a la clase de investigador para la que fue recomendado”. Este punto fue uno de los que la asamblea discutió hasta último minuto. El Gobierno nacional había propuesto en el acta acuerdo inicial que pudieran incorporarse a empresas privadas, lo que fue rechazado de plano.

Además, los participantes de la asamblea solicitaron y se les concedió que la Comisión Mixta de Seguimiento que el Gobierno pretendía poner en marcha entre el 20 de enero y los primeros días de febrero, se inicie este mismo viernes 23 de diciembre. De la misma participarán un representante de ATE, uno por cada una de las agrupaciones de investigadores y becarios firmantes y uno por los postulantes recomendados no seleccionados, más represntantes del Conicet y del Ministerio de Ciencia y Tecnología.