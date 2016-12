on 28 diciembre 2016

by Ernesto Dascenso

Posted in general

Sucedió en Río Negro donde un vehículo chocó contra un camión y se prendió fuego. Los cuatro ocupantes del auto terminaron irreconocibles.

Una familia oriunda del barrio Belgrano, de Goya, murió calcinada en la madrugada de ayer en un violentísimo choque frontal ocurrido en la Ruta Nº 251 de la ciudad de Coronel Conesa, Río Negro.

La información fue confirmada por fuentes policiales, según precisó ayer a El Litoral el periodista goyano Juan Cruz Velázquez del portal TN Goya.

Explicó además que “hoy temprano -por ayer- se contactó conmigo vía Facebook una sobrina de las personas fallecidas y me contó de la tragedia”.



Luego añadió que “comencé a investigar entonces a través de la Policía provincial y me ratificaron lo que había sucedido.

Lo que aún no pudieron confirmar es la identidad precisa de estas personas, pero me aseguraron que vivían en el barrio Belgrano, en la zona Sur de Goya”, precisó.



Los diarios de Río Negro informaron que el luctuoso hecho ocurrió en la madrugada de ayer a la altura del kilómetro 94 de la Ruta Nº 251. Una camioneta chocó de frente contra un camión y se incendió.

El accidente, con cuatro muertos, se registró en cercanías de la ciudad de Coronel Conesa.

Una camioneta -presumiblemente una Ford Explorer- chocó frontalmente contra un camión y se incendió, falleciendo cuatro personas.

Sus identidades todavía se desconocen.

El hecho se registró aproximadamente a las 2.30, en el kilómetro 94 de la Ruta 251.

Ese lugar está a unos 20 kilómetros de Conesa, en un sector denominado El Salitral.

La Policía no pudo identificar a las víctimas por el estado de la camioneta incendiada, que quedó debajo del camión contra el que impactó.

En principio el vehículo transitaba desde el sur hacia Río Colorado cuando se habría registrado el choque.

El periodista goyano amplió la información al señalar que “es una familia que vive en Goya que estaba de viaje por el sur y que en el momento de la tragedia ya regresaba a Corrientes”.

Por las redes sociales circulaban las presuntas identidades de los fallecidos: Roberto Falcón, de 50 años de edad, quien iba acompañado de su esposa Carmen Salazar, de 52 años, y una joven de 16. Aún no trascendieron los datos personales de la cuarta víctima.