Desde la UDAI Corrientes de Anses, Estela Regidor, realizó aclaraciones sobre el pago del bono de fin de año a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Mientras que los jubilados y pensionados nacionales que cobran el monto mínimo o aquellos que se jubilaron por discapacidad, también cobran siempre y cuando pertenezcan al Anses.



La funcionaria hizo aclaraciones respecto de quiénes son los destinatarios del adicional que Anses paga en el presente final de año. En primer lugar indicó que el adicional alcanza a mil pesos para Jubilados y Pensionados nacionales que cobran la mínima y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo. “El pago implica mil pesos por el primer hijo y por embarazo. En el caso del segundo hijo y hasta el quinto hijo, inclusive, perciben $250 por cada hijo”.

Regidor confirmó que los “Jubilados y Pensionados están cobrando con el cronograma de diciembre”. Los beneficiarios de la Asiganación Universal que no hayan cobrado “tendrán tiempo hasta el 9 de enero, inclusive, y después quda retenido”, informó en delcaraciones radiales.

Resaltó que el cronograma finalizó el 20 y los que no retiraron el adicional pueden hacerlo hasta el 9 de enero, luego será retenido. El adicional contempla el pago de 1000 pesos por el primer hijo y desde el segundo al quinto inclusive, 250 pesos por cada uno.

El pago de este plus, no abarca a pensiones no contributivas porque pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, así como a las Pensiones por Discapacidad.

Aclaró que “la confusión se da porque todos quieren cobrar y también porque llaman pensión a todo pero se confunde con el Ministerio de Desarrollo Social y hay que diferenciar”. En tanto, adelantó respecto del trabajo en época de vacaciones que “en Anses va a ser con normalidad, pero con rotación de personal”.

