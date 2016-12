La Municipalidad de Corrientes fue escenario ayer de la presentación de los carnavales oficiales y de los corsos barriales 2017. Durante el acto (en el cual no hubo lugar a preguntas de los medios), se dieron detalles de lo que será la próxima fiesta de Momo tanto en el corsódromo Nolo Alías como en los distintos barrios de la capital provincial.A poco más de un mes de su inicio, los carnavales de Corrientes fueron presentados ayer en el Salón Pocho Roch de la Municipalidad de Corrientes. El acto contó con la presencia de autoridades comunales, dirigentes de comparsas y directivos de la empresa organizadora Fénix Entertaiment Group. En la oportunidad se dieron algunos detalles de cómo serán los desfiles que comenzarán en los barrios el último día de enero y se extenderán hasta el último día de febrero y de la fiesta que se iniciará el 3 de febrero en el corsódromo Nolo Alías.



Entre los datos más sobresalientes del corso oficial se destacó el anuncio de que las entradas mantendrán el mismo valor que la edición anterior de la fiesta de Momo, es decir entre 85 y 95 pesos las generales y la venta comenzará en dos semanas. En el mismo sentido se supo que habrá combos familiares algunos fines de semana.

Por otra parte confirmaron que en esta oportunidad, y por primera vez en décadas, la capital nacional del carnaval no tendrá show de comparsas en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Con respecto a esto, desde Fenix argumentaron que existen problemas económicos que no les permiten incrementar el cachet de las comparsas (respeto al 2016) y que por lo tanto las comparsas no estarían en condiciones de sostener este espectáculo que actualmente distingue a los carnavales correntinos respecto de los de otras partes del mundo.

El viernes 3 de enero será el primer desfile de los corsos oficiales en el Nolo Alías y continuará todos los viernes y sábados. A esto se sumará el domingo 26 y lunes 27 de febrero por el feriado nacional de Carnaval.

Por otra parte, los corsos barriales comenzarán el 31 de enero en el barrio Bañado Norte, siguiendo el jueves 2 de febrero en el Montaña. Los mismo tendrán lugar todos los martes y jueves hasta el 16 habrá desfiles en distintas zonas de la ciudad.