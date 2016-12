on 30 diciembre 2016

by Ernesto Dascenso

Posted in deportes

El entrenador que logró el ascenso al Federal A se tomará unos días de descanso y por tal motivo la dirigencia salió al mercado de pases para contratar a un reemplazante. Ricardo Centeno y Julio García son los principales candidatos.

De cara a la Copa Argentina 2017 que dará inicio el 22 de enero del año que se avecina, el Deportivo Mandiyú tendrá un nuevo entrenador dado que Pablo Suárez se tomará unos días de vacaciones después de conseguir recientemente el ascenso del Federal B al A.

Por lo tanto, los dirigentes salieron al mercado de pases en busca de un DT que además de la copa se haría cargo del equipo que afrontará la próxima competencia de la Liga Correntina de Fútbol.

Los principales candidatos son Ricardo Centeno y Julio García. Entre ellos, hoy la Comisión Directiva de Mandiyú definirá quién se calzará el buzo de DT.

“Me voy a descansar, me tomo un pequeño descanso que me hace falta”, comentó Pablo Suárez, que sigue siendo el firme candidato para ser el entrenador durante el Federal A que comenzará en el segundo semestre de 2017.

Las vacaciones del ex jugador profesional llegan después de una estresante temporada y antes de otro importante desafío como sería dirigir en la tercera categoría del fútbol argentino.

La intención de los dirigentes del Albo es poder definir hoy quién será el encargado de la preparación del plantel para la Copa Argentina. Hasta el momento se dieron reuniones con Ricardo Centeno, que dirigió a Ferroviario en el pasado torneo Oficial de la Liga Correntina, y con Julio García, que recientemente consiguió el ascenso al círculo superior liguista con Libertad.

En las últimas horas podría surgir un tercero en discordia, aunque todos los boletos apuntan a los nombrados.

Mandiyú tiene previsto el inicio de la pretemporada el 9 de enero, dado que el 22 del mismo mes deberá afrontar la primera fase (repechaje) de la Copa Argentina enfrentando a Ferroviario. La revancha está prevista para el 29 del mismo mes.

Una vez que se defina el entrenador, que también dirigirá en la competencia liguista, se avanzará con la conformación del plantel para los primeros compromisos del nuevo año.

Según dejaron trascender los directivos, si bien el objetivo principal de la próxima temporada es el Federal A, para la Copa se pretende armar un plantel competitivo, dependiendo de la reglamentación vigente.

Por su parte, tal lo anticipado ayer, Ferroviario confirmó la contratación de Hugo Maidana en el cargo de entrenador para reemplazar a la dupla compuesta por Alfredo Villegas y Yury Kordylas, y el presidente seguiría en la función de coordinador.

La preparación del equipo comenzaría el lunes 2 de enero con la mayoría de los jugadores que tomaron parte del último certamen de la Liga Correntina.