on 31 diciembre 2016

by Ernesto Dascenso

Posted in general

La Municipalidad capitalina recuerda que no habrá servicio de recolección de residuos. En tal sentido se insta a los vecinos a tomar conciencia de no sacar las bolsas de basuras a la calle hasta el lunes 2 de enero, fecha en que se reanudará normalmente la prestación, para no producir problemas ambientales y de obstrucción de desagües en caso de lluvia. Entre el sábado y domingo habrá guardias de Tránsito, Higiene Urbana, Defunciones y ambulancias municipales.