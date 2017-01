El director técnico que consiguió dos ascensos con Libertad en el ámbito de la Liga Correntina de Fútbol se sumará al staff del Albo para conducir el equipo de la primera A y los desafíos coperos ante Ferroviario.

Mandiyú ya tiene flamante director técnico para el equipo de primera división de la Liga Correntina de Fútbol y también para la fase de repechaje de la Copa Argentina 2017. Se trata de Julio García, ex futbolista de la institución, quien concretó su vinculación algunas horas antes de la celebración del año nuevo.

Durante la semana la dirigencia del Albo encabezada por su presidente Juan Ignacio Igarzábal mantuvo conversaciones con el joven director técnico y luego de algunas deliberaciones finalmente llegaron a un acuerdo.

García asumirá la conducción técnica del plantel de primera división que compite en la división A de la Liga Correntina de Fútbol y además estará al frente de los compromisos del equipo durante la fase de repechaje de la Copa Argentina.

En los próximos días el cuerpo técnico convocará a los jugadores del medio local para dar comienzo con la pretemporada de cara a los enfrentamientos contra Ferroviario, correspondientes a la primera fase de la llave 4 de repechaje de la Copa Argentina. Se especula que los trabajos arrancarán el 9 de enero.

Los duelos entre el Albo y el Verdolaga serán el 22 y 29 de enero. La llave 4 la completarán los cruces Atlético Laguna Blanca vs. San Martín, ambos de Formosa; Mitre vs. Central Norte, los dos de Salta; y Almirante Brown de Tucumán vs. Talleres de Perico, Jujuy. Luego se jugarán otras dos etapas eliminatorias y sólo un equipo de los ocho mencionados accederá a la fase final de la Copa Argentina 2017.

García llega al Albo para reemplazar a Walter Altamirano al frente del elenco liguista y también para hacerse cargo del plantel de la Copa Argentina durante las vacaciones del director técnico Pablo Suárez y sus colaboradores, quienes recientemente conquistaron el ascenso al torneo Federal A que arrancará en el segundo semestre de este año.

Si bien está dando sus primeros pasos como DT, García cuenta con dos ascensos al frente de Libertad en el ámbito de la Liga Correntina: subió de la división C a la B en 2015 y el año pasado consiguió el retorno del Decano de la segunda a la categoría A del fútbol local. También García estuvo algunos meses al frente del elenco de liguista de Textil Mandiyú.

ellitoral