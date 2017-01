on 02 enero 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

Un joven sufrió ayer el ataque palometas en un balneario de la localidad de San Cosme y denunció el mal momento en su cuenta de Facebook subiendo una foto que muestra como le quedo el dedo gordo del pie izquierdo tras el ataque de las pirañas correntinas. El joven destacó que lo más grave del incidente fue que en el lugar no había un puesto de primeros auxilios y que los encargados que explotan el lugar ni siquiera se molestaron el pedir asistencia médica para él.



En su cuenta de Face que chico destaca que “esto paso hoy (por ayer) en el complejo Buena Vista de la localidad de San Cosme donde hay palometas como puede ser que un balneario así este habilitado en donde cuando ocurrió esto no contaban con primeros auxilios ni nada. Pedí asistencia médica y no llamaron a nada ni nadie. Asi como me paso a mi puedo haberle pasado a cualquier como a alguna criatura…”

fuente radiodos