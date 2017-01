on 03 enero 2017

El Ministro de Energía de la Nación recibirá a sus pares el 12 de enero. Avanzarán con las bases de un Acuerdo Federal Energético. Corrientes propone la transferencia de contralor a las provincias de la transportista troncal y un plan integral en proyectos hidroeléctricos.

Representantes de las áreas de Energía de las provincias se reunirán el 12 de enero con su par nacional, Juan José Aranguren con el objetivo de avanzar en un Acuerdo Federal Energético. Corrientes llevará como propuesta el traspaso de jurisdicción de Transnea luego del colapso de los últimos días.

En el inicio de 2017 se resintió el sistema al pulso de las altas temperaturas cuya térmica superó los 40 grados. Proliferaron los cortes en el suministro eléctrico de Capital (Ver página 9) y del interior

. Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informaron que nuevamente la falla se originó en la transportadora troncal, con la cual, los Gobiernos provinciales del NEA mantienen una suerte de cruzada para intervenir como organismos de contralor.

Semanas atrás las provincias de la región, primordialmente Corrientes, presentaron una nota al Gobierno nacional, solicitando el traspaso de jurisdicción de Transnea a los distritos. Las provincias quieren controlar la calidad del servicio de la transportista troncal de electricidad del Nordeste y tener facultades para sancionar en caso de fallas. Actualmente esto es potestad del Ente Nacional Regulador Eléctrico (Enre).

Para los representantes provinciales, las sanciones del organismo nacional son insuficientes. Y, actualmente, están a la espera de una respuesta oficial sobre la solicitud interpuesta días atrás. No obstante, las autoridades locales insistirán con el pedido.

“Seguimos con las tratativas y no las vamos a dejar. Hay uno o dos aspectos fundamentales y uno de ellos es la jurisdicción de los sistemas eléctricos troncales para que las provincias puedan controlar y sancionar”, informó a El Litoral el secretario de Energía de la Provincia de Corrientes, Eduardo Melano, quien remarcó las fallas de la distribuidora troncal de estos últimos días como causa de los reiterados cortes eléctricos en la geografía provincial.

El traspaso de jurisdicción no es el único planteo. Corrientes, además, presentó un pedido de nulidad del incremento del cuadro tarifario de Transnea por imprecisiones en su informe. Esto se realizó en el marco de la audiencia pública que se concretó semanas atrás en Formosa, donde también hubo cuestionamientos por la calidad del servicio por parte de las cámaras empresariales de la provincia.

Acuerdo federal

El cambio de jurisdicción es una de las propuestas que traccionará Corrientes en un nuevo encuentro que mantendrán representantes del área energética con Aranguren. La reunión será el 12 de enero en Buenos Aires. Es la tercera y restan al menos otras dos para terminar de dar forma a un Acuerdo Federal Energético.

En el cónclave se continuará delineando las bases de un documento que implicará el compromiso de todas las jurisdicciones del país para mejorar el sistema energético, el cual actualmente cuenta con graves fallas. Hasta el momento, el pacto cuenta con diez puntos.

Corrientes propone el cambio de jurisdicción y una revisión del sistema de transporte troncal eléctrico. Además, plantea la necesidad de un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para incorporar contenidos en las escuelas a los fines de generar conciencia en el uso eficiente y ahorro de energía.

La Provincia también propuso incorporar una cláusula sobre explotación de los proyectos de generación de energía hidroeléctrica. “Los proyectos deben ser integrales para el desarrollo de la región donde se ejecutan y que no suceda como sucedió en Yacyretá”, explicó Melano.

Sucede que durante años Corrientes reclamó el pago de regalías por la represa y el cumplimiento de distintos puntos del tratado. Actualmente las conversaciones con los integrantes nacionales del directorio de la Entidad Binacional son fluidas y producto de estas relaciones, el representante provincial en la EBY propuso la aplicación del cupo de 108 metros cúbicos por segundo que tiene asignada Corrientes en el anexo B del Tratado de Yacyretá. Esto abastecería a la industria y a actividades agrícolas.

En cuanto las cláusulas del pacto federal, de acuerdo con lo trascendido de la primera reunión de las Provincias con Aranguren, se pudo conocer que uno de los puntos será especificar los roles que tendrá cada Estado participante, como así los entes reguladores y empresas estatales provinciales. También está previsto la creación del Consejo Federal de la Energía (CFE), que oficiaría de órgano consultivo.

A su vez, se buscaría modificaciones en la matriz energética, ya que se intentará incrementar la participación de energías limpias y renovables. En esto se incluye el impulso del potencial hidroeléctrico y de biocombustibles.

Vale recordar que Aranguren firmó un convenio con la ONG Escenarios Energéticos 2035 que busca instrumentar una plataforma de planificación energética a largo plazo. Esto incluye la incorporación a estándares internacionales.

Antecedentes

En cuanto al traspaso de jurisdicción de Transnea a las provincias como organismo de contralor, Melano aclaró que no es una tarea sencilla. “En el Ministerio de Energía opinan que no se puede hacer por razones jurídicas pero hay un antecedente”, indicó el funcionario.

El secretario de Energía explicó que en Buenos Aires se traspasó el contralor de la distribuidora Edelap al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba). Así, a través del Decreto Presidencial 1.853/11 se transfirió a la provincia de Buenos Aires el contrato de concesión del Servicio Público Edelap.