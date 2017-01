on 08 enero 2017

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco informó que se registraron los primeros casos probables de dengue, por lo que se reitera la convocatoria a la comunidad a tomar las medidas higiénico-sanitarias esenciales para evitar el desarrollo del mosquito transmisor. Se trata de tres ciudadanos de entre 20 y 35 años, que viven en diferentes barrios de la ciudad de Resistencia y que no registran antecedentes de viaje reciente.



“Si bien estamos hablando de personas que informaron no haber viajado recientemente a zonas endémicas, al no existir un nexo epidemiológico entre ellas, podemos afirmar que son casos aislados y que aún no hay circulación viral en la provincia”, explicó el subsecretario de Salud, David Blanco, antes de aclarar que “el sistema de vigilancia está activo y a la espera de que sigan registrando casos por la gran movilidad ciudadana de esta época del año

