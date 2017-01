Sol Pérez es una de las chicas del verano. No hizo temporada pero sus fotos son compartidas a diario en Facebook, Twitter y grupos de Whatsapp. Circula un rumor: ¿tiene un video hot?

María Sol Pérez -o Sol Pérez o La Sobri de Pérez- es la chica del verano. No está en Mar del Plata, tampoco en Villa Carlos Paz. Está volviendo de sus vacaciones en Canasvieiras (Brasil) que casi medio millón de personas siguió por Instagram y Twitter. Mientras sigue sumando fans, las búsquedas en Internet originadas por un rumor se propagan: ¿Tiene un video prohibido?

Simplemente con googlearlo, se observa que los sitios de pornografía lo reflejan pero la realidad es que no hay ninguno en el que se certifique que se trata de ella. Poringa, PornHub y XVideos lo reflejan pero sólo se observa una rubia de espaldas. En varios de los videos queda bien claro que no es la chica del clima de TyC Sports.

No les gustaría que se lo hagan a sus hijas,madres, hermanas o amigas. Paren, no me involucren mas con esas cosas. NO TENGO VIDEOS. Gracias

Los rumores del video porno de Sol Pérez llevan larga data. La pronosticadora del canal de deportes en el que trabaja su tío Fabián Pérez se refirió a esto en su cuenta de Twitter en noviembre del año pasado.

Mientras los internautas siguen buscando, infructuosamente, el video porno de Sol Pérez ella avanza en su carrera artística pero también estudia abogacía. Todos sus progresos por ahora los celebra sólo con familia y amigos ya que no tiene novio. En diciembre cortó una relación que mantenía con Jeremías Carabelli, futbolista de Chacarita Juniors.

