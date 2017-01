on 13 enero 2017

Ayer por la mañana en la sede de la Estación Biológica de Corrientes (EBCO), ubicada dentro del Parque Provincial San Cayetano, se realizó la presentación de “Chiqui”, el nuevo yaguareté que será insertado en los Esteros del Iberá. Se trata de un ejemplar de ocho años de edad proveniente de la reserva Atinguy de Paraguay, que fue adquirido en condición de préstamo por un año tras un convenio realizado entre la fundación Conservation Land Trust (CLT), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Turismo.



Precisamente, este nuevo ejemplar será introducido a mediados de febrero a la isla San Alonso, donde ya conviven Tobuna y Nahuel. Vale recordar que la única hembra hasta el momento fue la primera en llegar al Iberá en tanto que el macho, que ya reside en el lugar, está desde febrero de 2016. Según informaron desde la fundación CLT, “Chiqui” llegó durante las primeras horas de ayer al EBCO y permanecerá allí durante lo que los especialistas denominan como período de cuarentena.

Durante la presentación oficial, uno de los biólogos de CLT, Sebastián Di Martino, mencionó: “Este período de cuarentena se requiere más que nada para hacer chequeos y análisis, para que el animal no contagie de algo que termine siendo contraproducente para los otros yaguaretés”. A lo que añadió: “Y generalmente se toma este lapso de tiempo de 30 o 40 días, en vistas de que es el tiempo que pueden tardar en visibilizarse las enfermedades como también el tiempo que se considera para hacer los estudios”.

Una vez cumplimentado el tiempo de cuarentena, el mamífero estará en condiciones de ser insertado en el mismo lugar en el que se encuentran Tobuna y Nahuel. En relación a las expectativas que hay para que la yaguareté hembra quede preñada, Marisi López, desde la Fundación CLT, mencionó: “A Nahuel lo sumamos en febrero del año pasado y tuvo unos meses de adaptación al lugar. Recién a mediados de junio podemos decir que comenzó a estar ‘en pareja’ con Tobuna. Si todo sigue igual, cuando se sume a ‘Chiqui’ se tratará de lograr la reproducción con él”. No obstante, recalcó: “En todo momento tenemos que tener en cuenta que estos son procesos naturales, no podemos forzar. Sólo hay que darles el tiempo que necesiten”.



Ahora se espera a Isis, la yaguareté de Brasil

Durante la presentación de “Chiqui”, el yaguareté de Paraguay, autoridades del Ministerio de Turismo de la Provincia como también los miembros de la CLT confirmaron que ya se está gestionando la incorporación de otra yaguareté. Se trata de Isis y sería trasladada desde Brasil.

“La idea es que para mediados de año ya estén los cuatro yaguaretés en Iberá. Pero todo depende de los tiempos de la gestión. Esto requiere de muchos formularios, muchos papeles, tanto del país que envía como del país que recibe el animal, del municipio y provincia que lo recibe y el que lo envía. Además son animales en extinción, es lógico que no sea fácil el traslado de un lugar a otro por más temporario que sea”, explicó Marisi López.

Está previsto que dentro de los próximos cinco años también se puedan reintroducir otras como el guacamayo rojo o el muitú, también el lobo gargantilla o el aguará guazú. “En muchos de estos no tenemos registros de que estén en el país y deberíamos traerlos de afuera, pero eso para los próximos años”, indicó López.

El valor de introducir especies

En diálogo con época Pascual Pérez, miembro de la CLT y responsable de la reserva, explicó que este proyecto de la fundación de reintroducir especies autóctonas tiene principalmente dos sentidos. Uno de carácter ecológico y otro de carácter turístico económico.

Sobre el primero mencionó: “Desde hace unos años que los montes del Iberá están empobrecidos por las falta de dispersores de semillas. La idea es que el ecosistema vuelva a equilibrarse”. Además, indicó: “Los esteros son como una gran esponja dentro de la provincia, toda el agua que tienen es por lluvia y cumplen una función muy importante para evitar inundaciones, especialmente protegen a las localidades lindantes”

