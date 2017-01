Gracias a labor de prevención, nuestros números son bastante menores a los de otras provincias en lo referente a Dengue, Chikungunya y Zika”, enfatizó el doctor Luis Pérez, subsecretario de Salud en dialogo con nuestro móvil, Marcos Contreras, destacando además que “los trabajos de descacharrizado que realizamos conjuntamente con el municipio continúan ininterrumpidamente así como todas las acciones demás acciones preventivas y de promoción, especialmente en lo que refiere a las aguas estancadas.

“Durante Todo el año se trabajó intensamente y se hizo hincapié en la prevención y la promoción en cuanto al dengue, Chikungunya y Zika y ahora especialmente lo intensificamos sabiendo que hay muchas personas que va a veranear a lugar y países donde son epidémicos por lo que recomendamos extremar los cuidados para prevenir picaduras de mosquitos”, señaló Pérez.

Tras recordar que el vector, el mosquito que trasmite estas enfermedades en los tres casos, es el mismo insecto, solo que varían las cepas”, destacó que en la provincia tenemos consultorios febriles donde las personas con algún síntoma puede recurrir, estando estos ubicados en los CAPS y los hospitales, donde tras completar una protocolo de derivación, los análisis son enviados al laboratorio central para confirmar la enfermedad o no y determinar a qué cepa nos estamos enfrentando”.

Pérez sostuvo que “Nosotros en estos momentos estamos en alerta, especialmente por los casos autóctonos detectados en Resistencia, No podemos impedir que la gente veranee y haga esa migración, que en esta época es mayor…pero nosotros estamos trabajando todo el año, con los descacharrizados, la advertencia previa sobre el estancamiento del agua, la prevención educativa en niños”.

En cuanto al descacharrizado, subrayó que “actualmente continuamos haciéndolo en conjunto con la Municipalidad. Estamos ahora en los barrios Antártida Argentina, 3 de Abril y Colombia Granaderos”.

DIFERENCIACIONES

Aprender a reconocer los síntomas y ser precavidos ante su aparición o antes, para evitar estar en contacto con este mosquito, es muy importante. A continuación especificaciones aportadas por la Organización Panamericana de la Salud respecto a las tres enfermedades.

DENGUE

El dengue presenta fiebre habitualmente más alta, así como dolores musculares más fuertes. Puede complicarse cuando cae la fiebre y se debe prestar atención a los signos de alarma, como el sangrado. La chikungunya, además de una fiebre más alta, presenta un dolor en las articulaciones más intenso y afecta manos, pies, rodillas, espalda. Puede llegar a incapacitar (doblar) a las personas para caminar y realizar acciones tan sencillas como abrir una botella de agua. El zika no presenta rasgos particularmente característicos, pero en la mayoría de los pacientes se observan erupciones en la piel y conjuntivitis.

ZIKA

La infección por el virus del zika es causada por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes y suele generar fiebre leve, sarpullidos, conjuntivitis y dolores musculares. El virus fue aislado por primera vez en 1947 en el bosque de Zika, Uganda (África). Desde entonces, se ha encontrado principalmente en África y ha generado brotes pequeños y esporádicos también en Asia.

Los síntomas más comunes del zika son fiebre leve y exantema (erupción en la piel o sarpullido). Suele acompañarse de conjuntivitis, dolor muscular o en las articulaciones, con un malestar general que comienza entre 2 y 7 días después de la picadura de un mosquito infectado.

Una de cada cuatro personas infectadas desarrolla los síntomas de la enfermedad y en quienes los padecen, la enfermedad es usualmente leve. Los síntomas son similares a los del dengue o de la chikungunya. Las complicaciones (neurológicas, autoinmunes) son poco frecuentes, pero se han descrito en los brotes de la Polinesia y más recientemente en Brasil.

CHIKUNGUNYA

Es un virus que causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor muscular, unos tres o siete días después de haber sido picado por un mosquito infectado. Aunque la mayoría de los pacientes tienden a sentirse mejor en los siguientes días o semanas, algunas personas pueden desarrolla

La enfermedad rara vez puede causar la muerte, pero el dolor en las articulaciones puede durar meses e incluso años para algunas personas. Las complicaciones son más frecuentes en niños menores de 1 año y en mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, entre otras). No existe un tratamiento específico ni una vacuna disponible para prevenir la infección de este virus.

Los brotes ocurren cuando muchos mosquitos y humanos se infectan.

NUEVAS INVESTIGACIONES

El virus del Zika está presente de forma activa en la orina y en la saliva humanas pero aún no hay evidencias de que estos dos fluidos puedan transmitirlo de una persona a otra, informó el viernes un centro científico brasileño. La presencia del virus en la orina y en la saliva fue detectada mediante exámenes de laboratorio en muestras de dos pacientes con zika hechas por científicos de la estatal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de América Latina.

“El hecho de que haya un virus activo con capacidad de infección a través de la orina y la saliva no es una comprobación aún, ni significa que necesariamente lo será, de que hay posibilidad de que se pueda infectar a otra persona de forma sistemática a través de esos fluidos”, afirmó el presidente de la Fiocruz, Paulo Gadelha, en una rueda de prensa.

