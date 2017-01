on 17 enero 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

El funcionario de Cambiemos brindó una entrevista radial en la que aseguró que estar con ella es “el sueño del pibe”. “Me da vergüenza ajena”, dijo su ex, María Saccullo.

El nuevo romance entre Karina Jelinek y el funcionario del Pro Alberto Czernikowski llegó con un escándalo a cuestas.

Es que, tras conocerse las fotos de los dos juntos, e incluso a los besos, salió a hablar la ex mujer de Czernikowski, María Saccullo, quien apuntó contra la veracidad del vínculo.

“Corté con Alberto hace un par de semanas, me avisó que todo está armado para generar prensa. Pero él no está de trampa. Es la publicidad más barata que puede conseguir un político, está mal asesorado. Me da vergüenza ajena“, comentó en diálogo con el portal del diario Muy.

Saccullo salió varios años con el político y ahora dio a entender que no lo reconoce. “Supongo que no es el que vos conociste”, le dijo el periodista. Y ella retrucó: “Y… lo dejo a tu criterio”.

Czernikowski no hizo esfuerzos para ocultar la relación. Por el contrario, hasta habló con Roberto Funes en su programa radial.

“Conocí a una chica de las más lindas de Argentina y resulta que tiene mucha exposición. Le pegué una encarada en la heladería de Libertador, y me tiré el lance, ahí cerquita de Navidad”, comentó.

“Es muy impactante Kari, es lo más. Es el sueño del pibe ella, es divina, pero nunca pongo esas limitaciones”, agregó sobre la diferencia de edad, y con un lenguaje bastante informal.