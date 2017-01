on 20 enero 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

La nieta de Susana Giménez fue a una fiesta en Punta del Este con un look polémico ¡miralo!



La hermosa it girl Lucía Celasco, de 21 años, en verano suele usar shorts y un top, ese es su outfit preferido, ya se para ir a la playa o para ir de fiesta. Pero, esta vez sorprendió a todos con su vestuario y causó mucha polémica gracias a un look lencero negro que eligió para usar en una fiesta.

Lucía Celasco se animó a lucir para una fiesta Unlock Night NYE en Narbona, en Punta del Este, un mono lencero muy sensual que eligió combinar con una t-shirt, plataformas y un choker. Este look único hizo destacar el cuerpo de la bella Celasco y sus hermosos rasgos.