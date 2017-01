Una mujer dijo que ella y su marido fueron mordidos por pirañas o peces similares en una playa de la zona ribereña del Paraná en las afueras de Posadas, la capital de Misiones.

Alejandra Martínez relató que ella, su marido y sus dos hijas llegaron en la tarde del domingo a la playa de Miguel Lanús, donde sintieron que algo les picó y entonces salieron rápidamente del agua.

“Sentí que algo me mordió y cuando salí sentí que mi pie sangraba mucho”, dijo la mujer y detalló: “me sacó un pedazo de carne del costado del pié y a mi marido le mordió un dedo”, pero “como el pegó una patada le soltó”.

Al salir del río “una señora trajo un botiquín y me limpiaron primero con agua común y luego con agua oxigenada”, comentó y agregó que después fueron con su marido “en remís al hospital”.

La gente “no creía” que era un ataque de pirañas “y me decía que me cortó un vidrio”, aunque “en la sala del hospital me dijeron que casi todos los días va gente con mordeduras de pirañas”, aseveró la mujer.

El encargado de la playa de Miguel Lanús, César Melgarejo, se limitó a decir a medios de prensa local que “se trató de un caso aislado” y que “ellos se metieron al agua en horario no autorizado”, ya que el hecho fue “a las 21.50” del domingo.