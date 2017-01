De los tres puntos que reclamaba el sector sólo pactaron dos, pero se destrabó el conflicto y no peligra la atención a los afiliados. La presidenta del Colegio dialogó con El Litoral y sostuvo que continuarán las negociaciones para “bajar las bonificaciones”.

A pocos días de vencer el convenio, entidades farmacéuticas llegaron a un acuerdo con el Pami y hoy firmarán un nuevo contrato. De esta manera se destraba el conflicto y se garantiza la atención al afiliado de la obra social el próximo mes.

“Hubo importantes novedades sobre el nuevo convenio con el Pami, las entidades partícipes de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) hemos decidido firmar un nuevo acuerdo. Si bien hay un punto, de los tres que se reclamaba, en el que no se llegó a un pacto, se logró una negociación”, dijo a El Litoral la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes, Desiree Lancelle.

En este sentido, explicó que el planteo se basó en la “reducción de la bonificación, recuperación de la financiación y participación institucional dentro del convenio”. “No se logró que se baje la bonificación. Se habló y se llegó a un acuerdo sobre la necesidad de que cumplan el pago en tiempo y forma, de que no seamos las farmacias las que debamos financiar; esperemos que cumplan lo acordado. También se comprometieron a que nuestro sector sea incluido en el convenio”, indicó a este medio Lancelle.

“Vamos a seguir las negociaciones para bajar la bonificación. Tuvimos una teleconferencia ayer por la tarde entre los integrantes de la Cofa y ahí se expuso la charla que tuvieron nuestros representantes con gente del Pami horas antes. Aceptamos estas condiciones. Estamos sobre la fecha (el 31 de enero vence) y buscábamos un acuerdo, pero vamos a seguir negociando y esperemos que cumplan con lo pautado para que no peligre la atención al afiliado”, dijo.

Desde la Cofa emitieron un comunicado donde remarcan que “la integración de las entidades farmacéuticas en la discusión junto al Pami y a la industria, constituye un enorme avance y reconocimiento de un histórico reclamo”. “El segundo (punto pactado) es la recuperación de la financiación que permite a las farmacias enfrentar sin zozobras sus compromisos relacionados con la prestación ante las droguerías, a través de un adelanto suficiente, aportado por la Industria, para que la atención del convenio no ponga en riesgo la economía de las farmacias”, continuó.

Por otra parte, el punto sobre el que que seguirán negociando es el de la reducción de bonificación para las farmacias. El Instituto plantea un esquema de bonificación general para el convenio aún mayor al vigente, segmentado en base al tipo de prestación (ambulatorio, Resolución 337, insulinas, tiras).

Las entidades farmacéuticas han dejado en claro que resulta inviable cualquier intento de que la farmacia incremente su aporte al convenio.

Además sostuvieron que seguirán negociando hasta las últimas instancias para “lograr que la justicia de nuestro reclamo sea comprendida, en un marco de negociación de una extrema complejidad, dada la dimensión económica del convenio del Pami de medicamentos dentro del esquema presupuestario del Estado nacional en materia de seguridad social”.