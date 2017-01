Leo Rosenwasser, el ex humorista de “Videomatch” famoso famoso por personajes como Leo Leonor o el latiguillo “rompé, Pepe, rompé”, está envuelto en un escándalo luego de que se filtrara un audio en el que trataba de muy mal modo a su ex mujer, Raquel Bermúdez, madre de sus tres hijos, Baltazar y Camila de 15 y Martina de 10 años.



Entre insultos y amenazas, el actor advierte que no va a pagarle más de lo que sale el alquiler de su casa, y le aclara que si no le alcanza el dinero se busque un trabajo.

“¿Te pensás que soy pelotudo yo?”, pregunta Rosenwasser, en un audio que difundió “Intrusos”. “Yo te voy a dar cinco lucas la semana que viene para ese alquiler. No me importa lo que te cobra la mina. ¡Me importa tres carajos lo que te cobra la mina! Y 1500 pesos para los chicos. ¡Y te vas a tener que arreglar! ¡¡Y van a ir a un colegio público o no van a ir a ningún lado!!”, asegura.

“¡Pedazo de pelotuda! ¿Te pensás que soy boludo yo? Y si no te sirve andate a España. ¡Sinvergüenza! Andá al juez con esto, te lo estoy grabando para él. Y no me acerco nunca más, ¡sinvergüenza! Andá a laburar. ¡Atorranta!”, finaliza el polémico audio.

Rosenwasser estuvo luego en el programa de Jorge Rial, y explicó por qué había reaccionado de este modo con su ex pareja. Según dijo, “con mi ex mujer viví un infierno por tres años hasta separarme”.

“El alcoholismo de mi ex mujer destruyó mi matrimonio. Había violencia en la familia cuando ella estaba en ese estado”, señaló sobre la ex secretaria de Gerardo Sofovich.

“Mi matrimonio se arruinó cuando mi ex empezó con el alcohol. Me separé porque vivía alcoholizada. Hemos tenido que pasar fiestas en la calle. Ayúdenla. Espero que la justicia la ayude. No quiero que pierda a sus hijos”, agregó.

Además, observó que el escándalo se desató porque su ex está celosa de su nueva pareja, Valeria Dollagaray, de 39 años. “¿Quién dijo que hay que sufrir toda la vida? Conocí a Valeria, una mujer intachable con cuatro hijos. Me enamoré. ¿Hay edad para enamorarse?”, subrayó Rossenwaser, de 61 años.



“Yo paso la cuota alimentaria”, afirmó, y siguió: “siento que mis hijos están en peligro, por el problema con el alcohol de ella. La interné una vez porque mezcló alcohol con pastillas para dormir. Estoy poniendo los huevos por los chicos. Están las pruebas de que esto es así”, y confesó que en su pasado “probé todas las drogas”.

En “Intrusos” también estuvo Bermúdez, quien afirmó que su ex tenía “una doble vida”, y se defendió de sus acusaciones.

“¡¿Es mucho pedir un techo para mis hijos?! Es una vergüenza lo que estoy pasando por este señor”, declaró. “Antes de estar acá, fui a la Justicia, como debe ser. Hay una demanda por alimentos, por el techo de mis hijos. Vivo en un hotel, con los niños, desde hace dos meses. Me dejó en la calle con los nenes”, acusó.

Por otro lado, señaló que no le importa que el actor tenga nueva pareja. “¡Que haga su vida! ¡Por supuesto que se puede enamorar! Pero nosotros no teníamos para comer. ¡Nada! ¿Y yo no puedo ser ama de casa? Me dediqué a mis hijos y a él. ¿Está mal que me dedique a mi familia?”, se preguntó.

Asimismo, Bermúdez rechazó las acusaciones de alcoholismo. “Nunca estuve internada por el alcohol”, afirmó, y reveló que Rossenwaser era violento con ella.

“Me pegaba. Y me insultaba: ‘Basura, estás gorda, sos una trola'”, contó. “Él confunde depresión con tristeza. Me borró la sonrisa: siempre me insultó”, añadió, y completó contando que el humorista “debe mucho dinero en el colegio de los chicos, más de 100 mil pesos”.

