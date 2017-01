Flavio Mendoza, de exitosa temporada en Villa Carlos Paz, fue acusado por la promotora Aru González de haberla atacada.

Flavio Mendoza, acusado por una promotora de querer atropellarla

Flavio Mendoza vive una temporada muy exitosa en Villa Carlos Paz, con el arrasador suceso de su espectáculo Mahatma. Pero no todo es color de rosa. Una promotora llamada Aru González lo acusó de haberla intentado atropellar.

“Conocí a los bailarines de Mahatma. Nos hicimos amigos. Con uno nos estábamos viendo. Una noche mientras caminábamos juntos, un auto se nos abalanza y frena a cinco centímetros mío. Era Flavio, que me tiró el auto encima”, relató.

“Después el chico me dijo ‘yo soy el preferido de él, no me quiere ver con nadie’. Flavio empezó a hablar de mí por todos lados. Me despidió mi jefa porque dice que manchaba la imagen de la agencia. No sé cómo ellos saben que después del incidente nos fuimos a la Costanera” afirmó en Infama.

“No sé si a Flavio le gusta, me parece que sí. Él me dijo que Flavio tenía intenciones con él. Él estaba en el vehículo que utiliza siempre”, aseveró.

Mendoza respondió a través de su cuenta de Twitter: “Que deje de hablar boludeces esa promotora que acá le dicen cantimplora se la pasan todos”.

