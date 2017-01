La Dirección de Migraciones de la Nación prevé contar con unos 30 puestos para agilizar los trámites y evitar demoras. La mayoría de los movimientos migratorios serían de argentinos que vuelven al país tras sus vacaciones.

Lue­go de que a me­dia­dos de mes se ha­ya re­gis­tra­do un pi­co en el afluen­te de tu­ris­tas que sa­lí­an del pa­ís des­de Pa­so de los Li­bres, au­to­ri­da­des de Mi­gra­cio­nes de Co­rrien­tes ad­vier­ten que la his­to­ria po­dría re­pe­tir­se en los pró­xi­mos dí­as. Se es­pe­ra que por el cru­ce Pa­so de los Libres-­Uruguayana lle­guen a in­gre­sar unas 30 mil per­so­nas en los úl­ti­mos dí­as del mes. Es por ello que ya se es­tá ela­bo­ran­do un es­que­ma de tra­ba­jo pa­ra dis­po­ner de has­ta 30 pues­tos de con­trol y así agi­li­zar el trán­si­to en di­cha zo­na.



“En­tre el 14 y el 15 de ene­ro tu­vi­mos un pi­co de 35 mil egre­sos, es de­cir de unas 35 mil per­so­nas que sa­lí­an del pa­ís, la ma­yo­ría de ellas pa­ra va­ca­cio­nar. Aho­ra, es­pe­ra­mos que ese pi­co re­gis­tre su re­gre­so en los úl­ti­mos dí­as del mes, por eso ya es­ta­mos in­cre­men­tan­do la can­ti­dad de ins­pec­to­res”, ex­pli­có a dia­rio épo­ca An­drés Ste­gel­mann, de­le­ga­do en Co­rrien­tes y Cha­co de la Di­rec­ción Na­cio­nal de Mi­gra­cio­nes.



Ste­gel­mann re­fi­rió a ese pi­co de egre­sos de 35 mil per­so­nas co­mo atí­pi­co, sien­do que lo re­gu­lar en es­ta épo­ca del año es re­gis­trar de 20 a 25 mil mo­vi­mien­tos mi­gra­to­rios en­tre sa­li­das y en­tra­das al pa­ís. En es­te sen­ti­do apun­tó que las ci­fras has­ta el mo­men­to dan a en­ten­der que se ce­rra­rá un ve­ra­no con un mo­vi­mien­to mi­gra­to­rio ma­yor al del 2016.



“Co­mo pa­ra dar un ejem­plo po­de­mos te­ner en cuen­ta que en ene­ro del año pa­sa­do se re­gis­tra­ron 460 mil mo­vi­mien­tos mi­gra­to­rios en el cru­ce de Pa­so de los Li­bres. Mien­tras que es­te año só­lo en la pri­me­ra quin­ce­na re­gis­tra­mos 315 mo­vi­mien­tos”, ex­pli­có a épo­ca el de­le­ga­do co­rren­ti­no de la en­ti­dad na­cio­nal. A lo que agre­gó: “Cla­ra­men­te los 20 a 25 re­gis­tros que es­ta­mos su­man­do dia­ria­men­te nos ha­cen en­ten­der que la ci­fra de ene­ro de es­te año va a su­pe­rar a la del año pa­sa­do”.

Más ins­pec­to­res

Uno de los re­cla­mos re­cu­rren­tes por par­te de los via­je­ros es­tá vin­cu­la­do a la can­ti­dad de tiem­po que de­mo­ran en las fron­te­ras por cues­tio­nes bu­ro­crá­ti­cas. En es­te sen­ti­do, des­de Mi­gra­cio­nes in­for­ma­ron que se vie­ron en la obli­ga­ción de au­men­tar la can­ti­dad de ins­pec­to­res en los pues­tos de con­trol pa­ra agi­li­zar los trá­mi­tes.

“En al­go me­jo­ró por­que el año pa­sa­do de te­ner unas ca­si 8 ho­ras de es­pe­ra es­te año hu­bo só­lo una co­mo má­xi­mo”, apun­tó Ste­gel­mann. Y agre­gó que pa­ra los dí­as 30 y 31 se pre­vé con­tar con más de 20 pues­tos de con­trol pa­ra evi­tar ma­yo­res de­mo­ras.

***

Requisitos a tener en cuenta

Quie­nes de­se­en sa­lir del pa­ís ne­ce­si­ta­rán es­te ve­ra­no te­ner un Do­cu­men­to Na­cio­nal de Iden­ti­dad ac­tua­li­za­do. La nor­ma­ti­va es­ta­ble­ce que des­de el 1 de no­viem­bre de­ja­ron de te­ner va­li­dez pa­ra trá­mi­tes mi­gra­to­rios los DNI que se en­cuen­tren con los do­cu­men­tos vie­jos, ex­pli­có Ste­gel­mann.

En es­te sen­ti­do in­sis­tió: “Es im­por­tan­te que an­tes de em­pren­der un via­je que re­quie­ra sa­lir de pa­ís se con­sul­ten bien to­dos los pa­pe­les que se ne­ce­si­tan. No só­lo por el tiem­po que de­mo­ran al trá­mi­te cuan­do no se cuen­ta con to­do lo re­que­ri­do, si­no tam­bién por lo in­có­mo­do de de­jar pa­sar por no te­ner to­dos los pa­pe­les”.

Y agre­gó: “Es más in­có­mo­do por ejem­plo cuan­do la per­so­na vie­nen en un mi­cro y el mi­cro se va y tie­ne que con­se­guir có­mo vol­ver; o tam­bién con el ca­so de las au­to­ri­za­cio­nes pa­ra me­no­res. En mu­chos ca­sos no de­ja­mos pa­sar al me­nor por­que te­nía la au­to­ri­za­ción he­cha des­de una es­cri­ba­nía pe­ro no ba­jo la le­ga­li­za­ción del Co­le­gio de Es­cri­ba­nos”.

epoca