Hay previstas dos elecciones para cargos legislativos nacionales. Si se desdoblan las provinciales, podrían incluso haber tres convocatorias a comicios. Y en la ciudad, si se implementa el voto electrónico, la fecha elegida debería ser diferente a las otras.



Uno de los pi­la­res de la de­mo­cra­cia es la elec­ción de los go­ber­nan­tes. No hay du­da de ello. Y el 2017 se­rá otro año en el que los co­rren­ti­nos, y los ar­gen­ti­nos, ten­dre­mos la po­si­bi­li­dad de ex­pre­sar la vo­lun­tad po­pu­lar en las ur­nas. Pe­ro, tal co­mo vie­ne ba­ra­ja­da la pre­via a las con­vo­ca­to­rias, Ca­pi­tal po­dría te­ner has­ta seis ac­tos co­mi­cia­les. Si ello ocu­rrie­ra, se­ría un des­pro­pó­si­to. Ade­más, has­ta po­drí­an im­ple­men­tar­se tres ti­pos de bo­le­tas. Im­pen­sa­do.

Tal co­mo ocu­rre des­de 2011 (la ley fue apro­ba­da a fi­nes de 2009), en Ar­gen­ti­na se im­ple­men­ta­rán las Pri­ma­rias Abier­tas Si­mul­tá­ne­as y Obli­ga­to­rias, co­no­ci­das co­mo PA­SO, pa­ra la elec­ción de car­gos na­cio­na­les. En ella se de­fi­nen prin­ci­pal­men­te qué par­ti­dos o alian­zas par­ti­ci­pa­rán de los co­mi­cios ge­ne­ra­les (de­be­rán ob­te­ner al me­nos el 1,5% de los vo­tos vá­li­dos emi­ti­dos en el dis­tri­to en el que par­ti­ci­pan) y có­mo que­da­rá de­fi­ni­da la lis­ta de can­di­da­tos.

En el ca­so de Co­rrien­tes, se ele­gi­rán tres di­pu­ta­dos na­cio­na­les que re­em­pla­za­rán a Gus­ta­vo Val­dés y Ma­ría de las Mer­ce­des Sem­han (En­cuen­tro por Co­rrien­tes) y el pe­ro­nis­ta Car­los Ru­bín.

Lue­go se­rá el tur­no de las elec­cio­nes le­gis­la­ti­vas na­cio­na­les que, se­gún las le­gis­la­cio­nes vi­gen­tes, se re­a­li­za­rá el cuar­to do­min­go de oc­tu­bre.

Es de­cir, pa­ra la elec­ción de tres de los sie­te di­pu­ta­dos que re­pre­sen­tan a nues­tra pro­vin­cia en el Con­gre­so na­cio­nal, los co­rren­ti­nos de­be­rán con­cu­rrir dos ve­ces a vo­tar.

En 2017, al igual que ocu­rre ca­da dos años, los co­rren­ti­nos ele­gi­rán a la mi­tad de los di­pu­ta­dos y un ter­cio de los se­na­do­res que in­te­gran la le­gis­la­tu­ra pro­vin­cial. Pe­ro tam­bién vo­ta­rán por el pró­xi­mo Go­ber­na­dor, quien asu­mi­rá el 10 de di­ciem­bre y ten­drá un man­da­to de cua­tro años.

De acuer­do a lo se­ña­la­do el go­ber­na­dor Ri­car­do Co­lom­bi, las elec­cio­nes le­gis­la­ti­vas no irán en for­ma con­jun­ta con aque­lla en la que se vo­ta­rá por su su­ce­sor. Es­te úl­ti­mo miér­co­les, tras un en­cuen­tro en­tre los ti­tu­la­res de los prin­ci­pa­les par­ti­dos de la alian­za go­ber­nan­te, En­cuen­tro por Co­rrien­tes, se apun­tó que los co­mi­cios pa­ra di­pu­ta­dos y se­na­do­res se­rí­an a fi­nes de ma­yo o prin­ci­pios de ju­nio.

Y las elec­cio­nes a Go­ber­na­dor se con­cre­ta­rí­an en sep­tiem­bre u oc­tu­bre.

Si bien un des­do­bla­mien­to elec­to­ral es po­si­ble, una de­ci­sión de es­tas ca­rac­te­rís­ti­cas es al­go que só­lo se im­ple­men­tó en el 2005 (la elec­ción a Go­ber­na­dor se re­a­li­zó el 2 de oc­tu­bre y las le­gis­la­ti­vas pro­vin­cia­les tres se­ma­nas des­pués), lue­go del re­gre­so de los go­bier­nos elec­tos por el pue­blo tras la in­ter­ven­ción fe­de­ral de 1999-­2001.

Si se des­do­bla­ran las elec­cio­nes pro­vin­cia­les, ha­bría co­mo mí­ni­mo otras dos con­vo­ca­to­rias pa­ra es­tas ca­te­go­rí­as. Si nin­gu­no de esos lla­ma­dos a las ur­nas coin­ci­die­ra con el co­mi­cio pa­ra car­gos na­cio­na­les ha­brí­a, co­mo mí­ni­mo, otros dos do­min­gos elec­to­ra­les.

Pe­ro po­dría ha­ber una ter­ce­ra elec­ción pro­vin­cial. Ello ocu­rri­ría si quien re­sul­ta­ra con más vo­tos pa­ra Go­ber­na­dor no al­can­za­se el 50% de los su­fra­gios vá­li­dos o el 45% con una di­fe­ren­cia de diez pun­tos por­cen­tua­les con el se­gun­do. En di­cho ca­so, ha­bría que ir a un ba­lo­ta­je, tal co­mo ocu­rrie­ra en 2009 en­tre los pri­mos Co­lom­bi (Ri­car­do y Ar­tu­ro).

Has­ta allí, en­ton­ces, la po­si­bi­li­dad de con­cu­rrir cin­co ve­ces a las ur­nas.

Pe­ro en Ca­pi­tal, el in­ten­den­te pe­ro­nis­ta Fa­bián Rí­os pre­ten­de que por pri­me­ra vez se vo­te en Co­rrien­tes con el sis­te­ma de Bo­le­ta Elec­tró­ni­ca. Con el vis­to bue­no de la Jus­ti­cia y sin una pos­tu­ra con­tra­ria de la opo­si­ción, la tec­no­lo­gía lle­ga­ría a los co­mi­cios co­rren­ti­nos. Pe­ro la con­vo­ca­to­ria de­be­ría re­a­li­zar­se en una fe­cha dis­tin­ta a los co­mi­cios pro­vin­cia­les y na­cio­na­les. Si fi­nal­men­te ello ocu­rre, en la ciu­dad de Co­rrien­tes, los ve­ci­nos po­drí­an lle­gar a ir a vo­tar en seis oca­sio­nes.

Pe­ro el in­ten­den­te Rí­os en­fren­ta dos pro­ble­mas pa­ra im­ple­men­tar el no­ve­do­so sis­te­ma. Por un la­do, no con­ta­ría con los re­cur­sos pa­ra cos­te­ar los gas­tos. Por ello, des­de la Ad­mi­nis­tra­ción ca­pi­ta­li­na ade­lan­ta­ron que pe­di­rán fi­nan­cia­mien­to a quien siem­pre se re­cu­rre cuan­do no hay di­ne­ro: a la Na­ción.

Pe­ro, por otra par­te, sec­to­res in­ter­nos en el pe­ro­nis­mo no ven con bue­nos ojos que Rí­os pro­pon­ga una fe­cha elec­to­ral di­fe­ren­te a la de Go­ber­na­dor. En­tien­den que los co­mi­cios en do­min­gos dis­tin­tos mi­na­rí­an la po­si­bi­li­dad de sen­tar a un jus­ti­cia­lis­ta en “el si­llón de Fe­rré”.

Por ahora, muchas conjeturas

Por es­tos dí­as, to­do son aná­li­sis de las con­ve­nien­cias de las fe­chas de las con­vo­ca­to­rias a elec­cio­nes. Tan­to quie­nes tie­nen la bi­ro­me pa­ra de­ter­mi­nar en qué do­min­gos los co­rren­ti­nos pa­sa­rán por el cuar­to os­cu­ro co­mo aque­llos que des­de la opo­si­ción de­ben dia­gra­mar di­fe­ren­tes es­tra­te­gias pa­ra con­tra­rres­tar el po­de­río elec­to­ral del ofi­cia­lis­mo y los par­ti­dos in­te­gran­tes de la alian­za go­ber­nan­te.

No son po­cos los que pien­san, tan­to en el ofi­cia­lis­mo co­mo en la opo­si­ción, que la po­si­bi­li­dad de des­do­blar las elec­cio­nes le­gis­la­ti­vas pro­vin­cia­les con la de Go­ber­na­dor va de la ma­no de una tác­ti­ca que sur­gió del pro­pio Ri­car­do Co­lom­bi.

Los an­te­ce­den­tes cer­ca­nos se­ña­lan que el ofi­cia­lis­ta En­cuen­tro por Co­rrien­tes (E­CO) tie­ne su­pre­ma­cía en las le­gis­la­ti­vas pro­vin­cia­les an­te el pe­ro­nis­ta Fren­te pa­ra la Vic­to­ria (FPV). El his­to­rial re­cien­te in­di­ca que en 2015, ECO lo­gró el 49,3% de los vo­tos so­bre el FPV que ob­tu­vo el 34,4%.

Si Co­lom­bi se pre­sen­ta co­mo can­di­da­to a di­pu­ta­do na­cio­nal, lo que mu­chos pre­su­men, su fi­gu­ra po­dría sig­ni­fi­car otra vic­to­ria de ECO, es­ta vez en las PA­SO, pues en la ve­re­da de en­fren­te to­da­vía no pue­den en­con­trar un can­di­da­to que con­ci­te la aten­ción ne­ce­sa­ria pa­ra en­fren­tar en las ur­nas, por un es­ca­ño na­cio­nal, al mer­ce­de­ño.

En­ton­ces, las elec­cio­nes a Go­ber­na­dor po­drí­an ser en oc­tu­bre jun­to a la de di­pu­ta­dos na­cio­na­les. Allí, en la bo­le­ta que los co­rren­ti­nos en­con­tra­rí­an en el cuar­to os­cu­ro es­ta­ría la fo­to y el ape­lli­do de Co­lom­bi an­tes que la del can­di­da­to al “si­llón de Fe­rré” por ECO.

En el ofi­cia­lis­mo pien­san que con dos elec­cio­nes pre­vias ga­na­das por buen mar­gen (las le­gis­la­ti­vas pro­vin­cia­les y las PA­SO) y con Co­lom­bi en­ca­be­zan­do la bo­le­ta de ECO, des­pués del 10 de di­ciem­bre con­ti­nua­rí­an al fren­te de la Ad­mi­nis­tra­ción pro­vin­cial. Gustavo Gamboa – Epoca