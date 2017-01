on 30 enero 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in interior

Con los desfiles que se realizaron en la noche del sábado y se extendieron hasta la madrugada de ayer, se concretó la primera velada de carnaval en Santo Tomé, Paso de los Libres y Mariano I. Loza. La fiesta continuará hasta el 18 de febrero.

En el corsódromo santotomeño, el acto inaugural estuvo liderado por el intendente Víctor Giraud, el viceintendente Jorge Maciel, el secretario de Gobierno Mariano Garay, el vicepresidente primero del Concejo, Miguel Angel Arismendi, entre otros funcionarios. Después de la apertura oficial, se presentó como invitado el grupo Essa-Coma. Con su ritmo marcaron el inicio de la fiesta del Rey Momo que siguió con el desfile de las comparsas -tanto mayores como menores- de Ipanema, Marabú, Colón y Turma Do Fon Fon.

Un espectáculo que disfrutó un número considerable de personas. Aunque, según lo consignado por Actver, al pasar el carro de una de las agrupaciones carnestolendas cortó el cable que suministra energía al barrio Tablada. Por ello, desde el citado medio consignaron que precisamente ayer, personal de la Dpec estaba reparando el tendido eléctrico afectado.

Mientras que en otra ciudad fronteriza, Paso de los Libres, también en la noche del sábado comenzó el carnaval de las comparsas del grupo A: Zum Zum, Tradición y Carumbé.

Sobre este primer desfile, el portal de noticias Libresdigitalhoy publicó que las tribunas no estuvieron repletas y que el ingreso de Zum Zum -a cargo de abrir el show- se demoró un poco porque presuntamente se rompió un eje de la rueda de una de las carrozas. No obstante, el medio local destacó que “en esta edición se notó la dedicación de la comparsa por la terminación de las alegorías que llegaron completas al sambódromo”.

Luego, se refirieron a la participación de Tradición, sobre la cual expresaron que “le puso la conocida ´garra ´ para presentarse en estos carnavales de una manera moderada. Se debe destacar el show de la batería y específicamente su madrina Yanina Shaffer Alippi y también la madrinita”. Seguidamente, remarcaron el paso “de los grupos intermedios La Norteña y Exaltacao, que animaron las tribunas y los sectores de las sillas”. A lo que agregaron “de una forma compacta se desplazó la compasa Carumbé que mostró su show espectacular”. Y en Libresdigitalhoy concluyeron señalando que las comparsas se destacaron como protagonistas del espectaculo

También en Mariano I. Loza, en la noche del sábado, se inauguró el carnaval con la participación de las dos comparsas locales Arandú e Irupé. “Ambas trabajan mucho para brindar un buen espectáculo”, destacó la intendente Cristina Ovelar en diálogo con El Litoral. En este contexto, destacó que el desfile se realiza sobre la avenida San Martín y allí el espectáculo continuará los tres sábados venideros. Así también sucederá en Libres y Santo Tomé.