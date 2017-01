on 30 enero 2017

Desde el año pasado el sector farmacéutico y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) estaban en tratativas para destrabar algunos problemas a que afectaban a la rentabilidad de las farmacias. Luego de un corte de atención a los afiliados de la obra social, que se produjo en diciembre por 24 horas, autoridades de las dos partes involucradas optaron por prorrogar el debate a lo largo de enero para poder llegar a un acuerdo. Porque, hasta que no se firmara el convenio, no estaba garantizada la dispensa de medicamentos a los afiliados para el mes de febrero.



Tras un enero con varios encuentros entre los representantes de las farmacias del país con autoridades de PAMI, el viernes por la tarde se firmó el ansiado convenio. La novedad la dio a conocer la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). En un comunicado publicado el viernes por la tarde, desde la entidad aseguró que la integración de las entidades farmacéuticas en la discusión junto al PAMI y a la Industria, “constituye un enorme avance y reconocimiento de un histórico reclamo”.

Las farmacias tenían tres reclamos pendientes con PAMI. Por un lado, la reducción de la bonificación; por otro, la recuperación de la financiación y, por último, la participación institucional dentro del convenio. Al respecto, COFA confirmó que se lograron dos de esos tres puntos. “Logramos la participación institucional y un adelanto para que las farmacias pequeñas y medianas dejen de financiar la Resolución 337, y para que la atención del convenio no ponga en riesgo la economía de las farmacias”, predica el comunicado.

En diálogo con diario época, Silvia Rodríguez del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes comentó: “Es un avance el poder participar de los convenios que la industria y la obra social firman. Eso no significa que no se siga trabajando por el tema de las bonificaciones que es el punto restante”.