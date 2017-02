Renovado luego de un tiempo de descanso y feliz con el nacimiento de su hijo Valentino, el correntino se siente preparado para jugar frente a Italia. “Hace un mes y medio vengo entrenando, estoy impecable”, confesó en rueda de prensa.

En la jornada de ayer, el equipo argentino de Copa Davis cumplió con su segundo día de preparación para la serie inaugural de la defensa del título obtenido el año pasado en Croacia. El tenista correntino Leonardo Mayer, anticipó que se siente bien para jugar frente a Italia pese a que no compite desde la consagración en Zagreb de noviembre.

“Estoy muy bien de físico porque hace un mes y medio vengo entrenando, así que estoy impecable”, relató el flamante papá de Valentino, su primer hijo nacido el viernes pasado.

A causa del mal tiempo, ayer el equipo nacional cambió los planes y utilizó las canchas de “El Abierto” (cercano a Parque Sarmiento) durante el turno de la mañana. Luego, por la tarde, se realizó la tradicional conferencia de prensa y pudo utilizar el court de la sede para completar el entrenamiento vespertino.

El equipo nacional se prepara para el choque contra Italia, que se disputará a partir del viernes por la primera rueda del Grupo Mundial de Copa Davis.

Daniel Orsanic señaló que esperará hasta último momento para evaluar la contractura que posee Diego Schwartzman. El Peque será exigido hoy y allí seguramente se definirá si estará en condiciones o no de jugar este fin de semana la primera eliminatoria de la Ensaladera de Plata. De no poder estar presente, el capitán argentino confirmó que ingresará al equipo el rosarino Renzo Olivo.

En diálogo con Caporatenis.com, el Yacaré Mayer, con su habitual simpatía y buena onda, habló del nacimiento de su hijo, de sus primeras horas y de cómo se prepara para su regreso al tenis.

El correntino no compite oficialmente desde la final de Copa Davis, pero se estuvo entrenando intensamente para este encuentro contra los italianos.

“Estoy muy bien de físico”, remarcó y aclaró que “después, el capitán va elegir… pero me la bancaré si me toca jugar todos los días, así que vamos a ver que decide el capitán”.

Por la mañana el equipo argentino se movió durante apenas media hora en las instalaciones de El Abierto. Por la tarde cuando dejó de llover, Argentina utilizó la cancha central de Parque Sarmiento con una sesión que incluyó a Mayer y al bahiense Pella, ambos supervisados por Orsanic y el subcapitán Mariano Hood.

Acerca del escenario, el Yacaré relató que “está muy bien la cancha, es una cancha que está bien hecha y es linda, va estar lindo para jugar”. Reconoció que la concreción del histórico primer título de la Davis no será un freno para encarar el nuevo torneo, dado que “las ganas se renuevan porque se arranca de cero otro torneo, entonces la ilusión se renueva y la ansiedad vuelve porque las ganas de tener un buen resultado siempre están”.

“Aparte que jugar acá me encanta”, destacó de Buenos Aires, recordando que el año pasado la totalidad del torneo se jugó fuera del país para los albicelestes.

En cuanto a su paternidad y el tiempo fuera del circuito de las últimas semanas, confesó: “Estoy tranquilo, salí un poco del loquero del circuito y todo este tiempo que estuve en casa, además del nacimiento de Valentino, todo eso ayuda mucho, así que la verdad me siento bien para jugar”.

Argentina volverá a practicar hoy de 9 a 11 y de 13.30 a 15.45, y Orsanic tomará la decisión final sobre si mantiene a Schwartzman o directamente incluye al rosarino Olivo.