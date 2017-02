De 239 casos confirmados de leishmaniasis cutánea en el país durante el año pasado, 47 fueron registrados en Corrientes. La mayor parte se notificaron en la capital y en Riachuelo. Además, otros dos pacientes contrajeron la enfermedad visceral. Todos recibieron tratamiento y sanaron. Los especialistas alertan sobre la importancia de mantener controlados los factores de riesgo.

La leish­ma­nia­sis, tan­to cu­tá­nea co­mo vis­ce­ral, es una de las en­fer­me­da­des trans­mi­ti­das por mos­qui­tos. Aun­que a di­fe­ren­cia del den­gue, zi­ka y chi­kun­gun­ya, és­ta tam­bién afec­ta a los pe­rros.

Por eso las me­di­das pa­ra pre­ve­nir­la son las mis­mas: uti­li­zar re­pe­len­tes y man­te­ner los pa­tios lim­pios de ma­le­za, ho­jas y re­ci­pien­tes que pue­dan con­te­ner agua acu­mu­la­da.

Se­gún co­mu­ni­có el Mi­nis­te­rio de Sa­lud de la Pro­vin­cia, el año pa­sa­do se re­gis­tra­ron 47 ca­sos con­fir­ma­dos de pa­cien­tes con leish­ma­nia­sis cu­tá­nea y otros dos de leish­ma­nia­sis vis­ce­ral.

La ci­fra re­pre­sen­ta ca­si un 20% de los que se re­gis­tra­ron du­ran­te 2016 en Ar­gen­ti­na y sur­gie­ron prin­ci­pal­men­te en la ca­pi­tal de Co­rrien­tes y en Ria­chue­lo.

No obs­tan­te, des­de la car­te­ra sa­ni­ta­ria re­mar­ca­ron que se tra­tó de un ín­di­ce me­nor que el año an­te­rior. Du­ran­te 2015, en el pa­ís se con­fir­ma­ron 350 ca­sos po­si­ti­vos de leish­ma­nia­sis cu­tá­nea y otros 10 de la en­fer­me­dad vis­ce­ral.

La di­rec­to­ra del Dis­pen­sa­rio Der­ma­to­ló­gi­co “Her­si­lia Ca­sa­res de Bla­quier”, Eli­sa Odrio­zo­la, in­di­có que to­das per­so­nas que pa­de­cie­ron leish­ma­nia­sis du­ran­te 2016 fue­ron tra­ta­das y cu­ra­das.

En 2015, cuan­do hu­bo un bro­te de la en­fer­me­dad, se re­gis­tra­ron 73 ca­sos de leish­ma­nia­sis cu­tá­ne­a, mien­tras que el año pa­sa­do fue­ron 47 las per­so­nas afec­ta­das, tam­bién con leish­ma­nia­sis cu­tá­ne­a. En la opor­tu­ni­dad, tam­bién hu­bo ca­sos en San Cos­me, San Luis del Pal­mar, Mer­ce­des, Ita­tí, La­va­lle y Be­lla Vis­ta.

“Co­rrien­tes cuen­ta con da­tos de es­ta en­fer­me­dad por­que ins­tru­men­ta un Pro­gra­ma de Leish­ma­nia­sis”, des­ta­ca­ron.

“La leish­ma­nia­sis se cu­ra y el tra­ta­mien­to es gra­tui­to y es­tá ga­ran­ti­za­do”, re­mar­có Odrio­zo­la e ins­tó a la po­bla­ción a es­tar aler­ta “an­te cual­quier úl­ce­ra que no pi­ca, no due­le y no me­jo­ra con an­ti­bió­ti­cos y con­cu­rrir al cen­tro de sa­lud más cer­ca­no”. En es­te sen­ti­do, ex­pli­có que “el tra­ta­mien­to de la leish­ma­nia­sis cu­tá­nea se ha­ce du­ran­te 21 dí­as y la me­di­ca­ción se apli­ca vía in­tra­mus­cu­lar y es gra­tui­ta. El mis­mo tra­ta­mien­to se usa pa­ra la leish­ma­nia­sis vis­ce­ral pe­ro, en es­te ca­so, el pa­cien­te de­be es­tar in­ter­na­do y el tra­ta­mien­to du­ra 30 dí­as”, apun­tó.

“Cuan­do es del in­te­rior, el mé­di­co nos re­mi­te los da­tos y el pa­cien­te con­ti­núa con la me­di­ca­ción en su do­mi­ci­lio ba­jo su­per­vi­sión pro­fe­sio­nal”, di­jo.

“Por lo ge­ne­ral el pa­cien­te con­sul­ta por al­gu­na le­sión, que es una úl­ce­ra que se pre­sen­ta en el si­tio de pi­ca­du­ra del mos­qui­to y sue­le ocu­rrir en las zo­nas des­cu­bier­tas co­mo el bra­zo, la pier­na o el cue­ro ca­be­llu­do, y a los 15 dí­as de la pi­ca­du­ra co­mien­za a for­mar­se la úl­ce­ra y no se cu­ra con an­ti­bió­ti­cos”, ex­pli­có.

El Dis­pen­sa­rio Der­ma­to­ló­gi­co de Co­rrien­tes (La Rio­ja 1491) atien­de de lu­nes a vier­nes de 7 a 13 y el te­lé­fo­no pa­ra con­sul­tas es: 4421206.

