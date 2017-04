on 31 Marzo 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

Con contrato firmado, Marcelo Tinelli regresará a mediados de mayo a la televisión argentina. Enterate todos los detalles sobre la lista de famosos que participarán del show.

Marcelo Tinelli regresa a la televisión argentina a mediados o fines de mayo con el Bailando 2017. Este año, el principal cambio se verá en el jurado que, por el momento, estará conformado por Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita y Ángel de Brito.

Según informó este último, la mega apertura tendrá como locaciones a El Puente de la Mujer, en Puerto Madero, el Teatro Colón y se está en tratativas de que haya un número de Sép7timo día, el homenaje de Cirque Du Soleil a Soda Stereo.

Famosos confirmados: Rocío Oliva, Nai Awada, La Chipi y Melina Lezcano (cantante de Agapornis).

Entre los convocados se encuentran Rocío Guirao Díaz, Emilia Attias, Nazareno Casero, Silvina Escudero, El Polaco, Flor Vigna, Jimena Barón y al DT Ricardo Caruso Lombardi.

En tanto hay otro grupo de convocados que por problemas de salud responderán en los próximos días. Tal es el caso de Matías Alé, en pleno tratamiento psiquiátrico, María Eugenia Ritó, quien tiene internación ambulatoria para tratar sus adicciones, Pedro Alfonso, que sufre problemas en las rodillas y ligamentos, y Silvina Luna, quien tuvo que ser operada por cólicos renales.

Es sabido que este año no habrá humoristas ni participantes internacionales. En cuando a Fede Bal y Laurita Fernández, la bailarina indicó que, en caso de participar, no lo harían juntos “para no aburrir”.

ratingcero