Se trata de un Cessna 182 matrícula LV-HBB que coincide con la aeronave que narcos paraguayos se llevaron del aeroclub de Victoria, Entre Ríos. Ayer policías provinciales y personal de fuerzas federales rastrillaban la zona en busca de sus ocupantes. Ayer trascendió que habrían sido localizadas tres personas en la zona del siniestro, aunque aún no hay confirmación oficial.



Confirman que avioneta estrellada fue robada

El ministro de Seguridad de Corrientes, Horacio Ortega, confirmó ayer que una avioneta cayó en los Esteros del Iberá y que el hecho es investigado por las fuerzas federales. Si bien no brindó mayor información sobre el hecho, el funcionario adelantó que puso a disposición a “efectivos de la Policía provincial para prestar colaboración y llegar al lugar”, ya que la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria se ocuparán del caso.

En tanto, el jefe de la Policía provincial, Eduardo Acosta, dijo que la aeronave siniestrada en la zona de Carlos Pellegrini “fue avistada por otro avión con turistas que volaba en la zona”.

“Los tripulantes la observan siniestrada en una zona de difícil acceso, inhóspita”, detalló el funcionario policial y agregó que “ahora la Prefectura está en la búsqueda de esa avioneta”.

Si bien no hubo información oficial sobre el hecho de parte de la Prefectura, Télam pudo confirmar que se trata de una aeronave C 182, matrícula LV-HBB, aunque se desconoce si el accidente ocurrió ayer o si se produjo hace varios días, ni tampoco sobre la cantidad de tripulantes y el estado en que se encuentran.

Por su parte, el fiscal entrerriano, Eduardo Guaita, dejó entrever que la avioneta estrellada podría ser la buscada desde febrero tras ser sustraída del aeroclub de Victoria.

Guaita resaltó que no puede anticipar mayores conclusiones, ya que se debe esperar a que las fuerzas de seguridad lleguen a la zona, se identifique la aeronave y determinar qué hace en ese lugar, que es de difícil acceso.

En la investigación trabaja personal de Prefectura de Zona Alto Uruguay e intervine el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de la juez Cristina Pozzer Penzo.

TRASCENDIDOS

Anoche, al cierre de esta edición, algunos trascendidos indicaban que en la zona donde fue hallada la avioneta siniestrada, las fuerzas de seguridad habrían localizado a tres personas sospechosas que fueron demoradas. En diálogo con EL LIBERTADOR, personal policial de la Unidad Regional IV sólo pudo confirmar el hallazgo de la aeronave y respecto a las supuestas personas encontradas en cercanías al lugar del incidente aéreo, indicaron que aún no tienen información oficial.

e