El estudiante del colegio Favaloro habló con este medio y narró lo sucedido el viernes. Dijo que lo hostigaban por usar una cadenita. Aseveró que nadie lo llamó para asistirlo. Su madre tiene miedo que el grupo que lo acosó finalmente lo atrape.

“Mi ma­má de­ci­dió que me va a cam­biar de co­le­gio por­que tie­ne mie­do que los que me co­rrie­ron el otro dí­a, fi­nal­men­te, cum­plan sus ame­na­zas. No voy a ir más a ese es­ta­ble­ci­mien­to. Quie­ro acla­rar que, has­ta es­te mo­men­to, na­die se pre­o­cu­pó por mi in­te­gri­dad, só­lo mis fa­mi­lia­res”, con­tó a épo­ca el ado­les­cen­te iden­ti­fi­ca­do co­mo M. B. Se tra­ta del chi­co de 14 años que el vier­nes, a la sa­li­da del Co­le­gio Se­cun­da­rio Dr. Re­né Fa­va­lo­ro del ba­rrio Doc­tor Mon­ta­ña, fue co­rri­do por una hor­da de es­tu­dian­tes que tra­tó de agre­dir­lo con pie­dras, cin­tos y go­me­ras.

—

M. B. ex­pli­có que an­tes iba a otro es­ta­ble­ci­mien­to y su ma­dre de­ci­dió cam­biar­lo al Fa­va­lo­ro ha­ce un par de se­ma­nas.

“A­pe­nas in­gre­sé a la ins­ti­tu­ción, me em­pe­za­ron a bar­de­ar (mo­les­tar) por­que yo uso una ca­de­na de ace­ro qui­rúr­gi­co que es muy lin­da. El vier­nes me di­je­ron que me la iban a qui­tar y pa­só to­do lo que se ve en el vi­deo que gra­ba­ron con ce­lu­lar”, na­rró.

El alum­no con­tó que, du­ran­te el fin de se­ma­na, el mis­mo gru­po que tra­tó de agre­dir­lo en el úl­ti­mo día de cla­se si­guió ame­na­zán­do­lo por me­dio de la red so­cial Fa­ce­bo­ok.

“Yo no ten­go mie­do pe­ro mi ma­má que­dó muy mal por es­to. Nun­ca me ha­bía pa­sa­do que mis com­pa­ñe­ros me ten­gan tan­ta bron­ca así”, agre­gó.

Con­sul­ta­do so­bre si al­guien se acer­có a brin­dar­le con­ten­ción pro­fe­sio­nal fue ta­jan­te: “Na­die me ha­bló”.

La tía del es­tu­dian­te, cu­yas ini­cia­les son M. C., di­jo que tie­nen mie­do por­que las hos­ti­li­da­des ver­ba­les ha­cia el chi­co no ce­san.

“La ma­dre va a pe­dir el pa­se no­más, no se ha­rá la de­nun­cia, ella no quie­re ex­po­ner­lo más. Que­re­mos que to­do es­to pa­se cuan­to an­tes y pue­da se­guir con su vi­da nor­mal­men­te”, ad­vir­tió.

Se­gún an­ti­ci­pa­ron des­de la Di­rec­ción de Ser­vi­cios Edu­ca­ti­vos de Pre­ven­ción y Apo­yo (DI­SE­PA), au­to­ri­da­des de esa área hoy acu­di­rí­an al ci­ta­do co­le­gio.

epoca