La cantante brasileña María Creuza volverá a presentarse en Corrientes. El show tendrá lugar el 22 de abril en el Teatro Oficial Juan de Vera donde sonarán temas eternamente presentes en la memoria colectiva. La artista cantará junto a su trío de músicos dirigido por Víctor Díaz Vélez.



Nuevamente en la capital correntina, María Creuza presentará “Intimo” el sábado 22 de abril a las 21:30. La cantante comenzó su carrera durante la adolescencia destacándose en el grupo “Es Girls”, lo que la condujo a los medios. Grabó canciones en inglés y durante cuatro años, dirigió el programa de televisión “Encuentro con María Creuza”. En 1969, la canción “Mirante”, dio a esta bahiana el premio a la mejor intérprete y el tercer lugar en el IV Festival Universitario de la Canción Pop en Río de Janeiro.

Luego, fue invitada por Vinícius de Moraes para una gira por Uruguay y Argentina. Es allí donde grabó con él y Toquinho el álbum “Vinícius en La Fusa con María Creuza y Toquinho”, uno de los mejores discos grabados en vivo de la música brasileña.

En el año siguiente, Creuza grabó su mejor álbum, “Yo… María Creuza”, y al poco tiempo, lanzó con Vinícius y Toquinho el álbum “Eu sei que vou te amar”, lanzado también en español para el público europeo. Luego, Creuza publicó el álbum “Sessão nostalgia”. Participó en aquel año (1973) del Segundo Festival Mundial de Música Popular, en Tokio, Japón, con la canción “Que diacho de dor” (de Antonio Carlos y Jocafi), premiada con el segundo lugar. En 1975 se publicó “María Creuza e os grandes mestres do samba”. En 1977, María Creuza grabó “Meia noite”, con canciones de Caetano Veloso y Vinícius de Moraes.

En los ochenta, publicó los álbumes María Creuza, Sedução, Poético, Paixão acesa, Pura magia, Da cor do pecado y Com açúcar e com afeto. Ya en la década del noventa grabó Todo sentimento, haciendo lo propio en España con La mitad del mundo/A metade do mundo. El disco obtuvo críticas excelentes, por su propuesta que acercaba la bossa tradicional a los sones mediterráneos, con bellas versiones de “Samba em preludio” (Baden Powell y Vinícius, a dúo con Toquinho) y “Dama do casino”, de Caetano Veloso; y fue acompañado de una amplia gira en 2000 y 2002.

Comenzada esta década, relanzó dos de sus materiales: Eu disse adeus y Poético y dos años después la cantante grabó el álbum Você e eu, interpretando obras de Vinícius de Moraes

. Editó el álbum María Creuza ao vivo, el cual acompañó con sus presentaciones en América y Europa. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del Vera o con tarjeta por internet entrando a la página www.sequeiratickets.com.ar.