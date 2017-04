on 05 Abril 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

Desde hoy se podrá acceder a una dosis en los centros de salud de la provincia, aunque la inoculación todavía no estará disponible para los menores de dos años.

Salud Pública dispuso que a partir de hoy los hospitales y Caps comiencen a aplicar las vacunas antigripales de manera gratuita para la población de riesgo, mientras que a la par de esto continuará la inmunización para el personal sanitario. Aclararon que por ahora no hay dosis para los menores de dos años, pero aguardan que lleguen desde Nación en los próximos días.

Anteriormente el Ministerio de Salud Pública de la Provincia comenzó a distribuir las vacunas antigripales en los hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), de manera de que la población de riesgo pueda acceder a colocarse una dosis de manera gratuita. Según confirmó a El Litoral la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Carmen Pérez Duarte, a partir de hoy la dosis para evitar la gripe estará disponible en los centros de salud.

De todas maneras, la funcionaria detalló que aún no llegaron desde Nación las dosis aplicables a los niños y niñas menores de dos años, por lo que este grupo deberá aguardar un poco más de tiempo para poder inmunizarse. “No tenemos una fecha exacta de entrega de estas vacunas que faltan, pero seguramente será a la brevedad”, destacó.

En ese sentido, Pérez Duarte indicó que, a la par de estas inmunizaciones, también se seguirá inoculando al personal de Salud Pública y los centros sanitarios, quienes deben hacerlo obligatoriamente de manera previa. La provincia había recibido una primera tanda de 33 mil vacunas antigripales, y según detallaron desde la Dirección de Epidemiología, son necesarias 150 mil dosis para cubrir a la población de riesgo, compuesta por niños de 6 a 24 meses y mayores de 65 años.

Por otro lado, vale recordar que la inmunización gratuita en los centros de salud corresponde únicamente a personas del mencionado grupo de riesgo. Quienes no integran esta población, y deseen colocarse la vacuna, deberán comprar la dosis en las farmacias de la ciudad que ya cuentan con la antigripal en sus góndolas, a un valor fijado para este año de 300 pesos.

ellitoral