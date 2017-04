El exfutbolista Gabriel Omar Batistuta opinó este miércoles que la posible salida de Edgardo Bauza de la Selección argentina se está manejando de “manera desprolija” y afirmó que su sensación es que “quieren que se vaya”.

El histórico goleador confesó que “deberían darle tranquilidad al ‘Patón’ para que él pueda dirigir hasta el final de las Eliminatorias”.

“Yo escuché a varios dirigentes decir que es el entrenador de la Selección, pero dicen después que deben reunirse con él. Si es el DT, para qué se tienen que juntar, me pregunto. Se está manejando mal el tema, es desprolijo”, afirmó en una nota que le concedió a TyC Sports.

Batistuta cree que “Bauza debería seguir más allá que no está jugando bien” la Selección y manifestó que “debería hacer cambios para ganar y convencernos que se merece este lugar”.

Consultado sobre Jorge Sampaoli, su posible sucesor si deciden reemplazarlo, manifestó que “es un buen entrenador”, aunque sostuvo que “no es lo mismo dirigir al jugador chileno que al argentino”.

Además, reveló que hace poco ingresó al vestuario de la Selección: “Entré y la mitad me dio pelota y la mitad no. Me hubiera gustado que me saluden todos, pero quizás fue un tema generacional”.

En tanto, criticó el hecho que Carlos Salvador Bilardo no haya tenido una entrada para ver a la Selección argentina frente a Chile y afirmó que esa situación “marca cómo está el fútbol argentino”.

Sobre la sanción a Lionel Messi, dijo que le “parecen mucho” las cuatro fechas que le dio la FIFA por haber insultado a un árbitro asistente.

“Es evidente que Leo lo maltrató al línea y tuvo la mala suerte que lo vieron. Lo peor es que no podemos decir no le dijimos nada”, expresó.

Finalmente destacó la valentía de “alguien como Bauza que asumió cuando nadie quería” en la Selección y dijo respetar a aquellos como Diego Simeone que prefieren no aceptar el puesto por ahora.

“Están hablando del ‘Cholo’. El ‘Cholo’ está condenado a ser el técnico de la selección. Creo que está esperando que se acomoden las cosas”, concluyó.