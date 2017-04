Consideró que ninguno de los supuestos apoderados cumplió con lo establecido por la Carta Orgánica partidaria para acordar alianzas. Los liberales del sector de Any Pereyra apelarán.

El Juzgado Electoral rechazó la alianza del Partido Liberal con “Haciendo Corrientes”, de Fabián Ríos, y Encuentro por Corrientes+Cambiemos, de Eduardo Tassano. Dos apoderados distintos firmaron y documentaron el acuerdo electoral con cada alianza. El sector liberal liderado por Any Pereyra anunció que apelará la medida. Todo indica que el liberalismo no podrá formar parte de ninguno de los frentes.

En el fallo, la Justicia Electoral deja en claro que los argumentos que esgrimen ambos apoderados, es decir Diego Almirón, en representación del sector liberal liderado por Pereyra, y Ariel Frattini, quién firmó con ECO, para no conformar alianza de acuerdo a lo establecido por la Carta Orgánica del partido, deberá ser definido por la Justicia Federal, al ser el PL una fuerza de distrito nacional.

No obstante, la resolución judicial deja en claro que tanto el sector de Almirón como el de Frattini no cumplieron con los requisitos que fija la Carta Orgánica del PL para acordar alianzas.

Rechaza además los argumentos esgrimidos por ambas partes referidos a la cuestión de los plazos para avanzar en los formalismo impuestos por la Carta Orgánica partidaria.

Para ello, recuerda los antecedentes de 2015 y 2013 en los que el liberalismo ya pasó por una situación similar.

En 2013, un sector del PL cerró alianzas con el Frente para al Victoria, hoy Haciendo Corrientes, pero debió declinar ese acuerdo debido a un fallo judicial por errores en el procedimiento. Incluso el liberalismo no pudo integrar la lista de legisladores del kirchnerismo y perdió a los candidatos a que había designado.