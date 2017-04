on 11 Abril 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

Un sector del Partido Liberal (PL) anoche dejó constancia en actas un reclamo de institucionalidad y de convocatoria al Comité Capital tras una sesión trunca. Por su parte, la línea encabezada por el oficialismo decidió esperar hasta que la Justicia resuelva la participación del histórico sello en las elecciones municipales.



La semana pasada el Comité Capital con amplia mayoría decidió integrar la alianza que lleva como candidato a Intendente a Fabián Ríos con la promesa de un concejal y la Viceintendencia. Sin embargo, al haberse presentado dos líneas del PL, una en ECO y otra en Haciendo Corrientes, la Justicia frenó su participación en los comicios comunales. El oficialismo del liberalismo capitalino, encabezado por la actual vice Any Pereyra, apeló la medida que hoy está en etapa de definiciones y esperan respuesta antes del sábado.

Sin embargo, hasta ayer continuaba abierta la convocatoria al Comité para elegir candidatos a vice y a un concejal que integraría la grilla de Haciendo Corrientes. Anoche se presentó en la sede partidaria un sector (el que votó por ir solos en las elecciones municipales). Estuvieron “Caito” Leconte, Luis Silva, María Garay, Edgardo Carballo, José Pedro Ruiz, Rosa Mendiondo y Juan Lazarsuc, quienes, según expresaron a este diario, esperaron por más de media hora a la mayoría por lo que cayó la sesión.

“Nosotros vinimos porque queremos recuperar la institucionalidad del partido que tanto se reclama a través de los medios”, dijo Leconte a El Litoral. Los presentes elaboraron un acta donde dejaron constancia de lo acontecido. El referente celeste indicó que la institucionalidad requiere que la estrategia de alianzas se defina a través de la Convención Partidaria. Para el oficialismo capitalino, no obstante, esta potestad se ha delegado al Comité.

Desde el sector de Pereyra informaron a través de un comunicado que “la mayoría de los miembros del Comité Capital decidieron esperar la decisión de la Cámara Electoral para elegir candidaturas”. La viceintendente expresó, además, que “las candidaturas no corren riesgo porque fueron anotados los espacios como extrapartidarios”.