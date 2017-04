El dirigente liberal Eduardo Hardoy adelantó que “con sello o sin sello” apoyarán al frente que lleva como candidato a Fabián Ríos.

El Partido Liberal espera la resolución de la Justicia Electoral que frenó su participación en dos alianzas debido a que se presentaron dos apoderados arrogándose la representatividad del partido en dos frentes distintos. No obstante, ayer el dirigente liberal Eduardo Hardoy anticipó que apoyarán la fórmula Fabián Ríos – Any Pereyra ya que están anotados como extrapartidarios.

“Estamos esperando a ver si la jueza (María Eugenia Herrero) nos permite integrarnos a Haciendo Corrientes porque esa es la voluntad”, dijo a radio Sudamericana el referente celeste. Hace más de una semana el Comité Capital eligió por amplia mayoría integrar el frente que lleva como candidato a intendente a Fabián Ríos y a un liberal, posiblemente Pereyra, como vice. El compromiso también fue otorgar al liberalismo capitalino un espacio en la lista de concejales.

Sin embargo la Justicia con competencia en lo Electoral frenó la integración al frente Haciendo Corrientes debido a que un sector del PL que responde a integrantes de la Mesa Provincial decidió presentar su apoyo a ECO + Cambiemos, antagonismo que viene atizándose con mayor fuerza desde que Mauricio Macri ganó las presidenciales.

En tanto que un sector del liberalismo de Capital liderado por Ricardo “Caito” Leconte expresó la necesidad de reflexionar sobre la situación del partido. “Hay que llamar a la Convención Partidaria”, indicó a modo de reclamo por “mayor institucionalidad”.

El lunes el Comité Capital debía oficializar el nombre de sus candidatos, sin embargo la mayoría decidió esperar la definición de la Justicia, ya que el PL Capital presentó una apelación. Pereyra, a su vez, anticipó que “las candidaturas no corren riesgo porque los espacios se inscribieron como extrapartidarios” en Haciendo Corrientes.

Ayer Hardoy amplió los detalles. “Está consensuado por el Comité de la Capital que si la alianza no suma a Haciendo Corrientes, la escribana Any Pereyra será candidata como extrapartidaria”. Luego se animó a anticipar: “Con sello o sin sello, la voluntad del PL es estar en Haciendo Corrientes apoyando la fórmula de Fabián Ríos y Any Pereyra”.