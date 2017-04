Desde la noche del sábado, tal como informó El Litoral, la Municipalidad asiste a decenas de familias que fueron afectadas por una tormenta que incluyó la caída de piedras. Con plásticos repararon provisoriamente los techos y ahora prevén comprar unas 1.500 chapas de cartón. Proveen alimentos a 200 personas y entregaron 40 colchones, pero advirtieron que necesitan más.

Las abundantes lluvias en diferentes lugares de la Provincia provocaron que decenas de familias tuvieran que ser evacuadas, mientras que varias carreteras quedaron intransitables. Pero a esa compleja situación, el último sábado, se sumó un temporal con granizo que generó numerosos daños en Ituzaingó.

Tal como se informó en ese diario, una vez que concluyó la tormenta, personal de distintas áreas de la Municipalidad comenzó a recorrer las zonas más afectadas. “En gran parte de la ciudad se podían ver los daños, como ser en los vehículos estacionados en la vía pública, pero la asistencia se concentró en los barrios donde las casas son muy precarias”, indicó el viceintendente Juan Carlos Bertoia en diálogo con El Litoral. En este marco, destacó que “con roturas de techos y paredes afectadas tenemos más de 130 viviendas. Y al menos unas 60 personas evacuadas en un salón de usos múltiples y un comedor. De esa cantidad, al menos 40 son menores de 10 años y los demás son madres y adultos mayores”.

“Ellos desde anoche ya reciben asistencia alimentaria e inclusive otras 140 personas más vienen por ejemplo a desayunar o almorzar”, acotó. Al mismo tiempo aclaró que “son los vecinos que van y vienen. No se quedan porque están cuidando su hogar dañado o bien se autoevacuaron en la casa de un pariente”.

Para paliar la situación, el funcionario comentó que “se colocaron plásticos en los techos para evitar que se sigan mojando las cosas”. Pero, a partir de hoy, “tendremos que ocuparnos de comprar unas 1.500 chapas de cartón para poder reparar los techos dañados”.

Con respecto a esto, admitió: “Sabemos que esa no es la solución pero es lo que la Municipalidad, que no recibe ninguna ayuda de la Provincia ni de la Nación, puede solventar. De todas maneras, está en ejecución un plan municipal de erradicación de viviendas precarias. Un programa que el año próximo vamos a profundizar”.

Por otra parte, Bertoia señaló que “se entregó ropa que donó mucha gente solidaria como así también se entregaron unos 40 colchones que el Municipio había comprado para un albergue. Pero ante esta situación de emergencia se le dio a las familias afectadas. Seguramente vamos a tener que conseguir más”.

“Rogamos que no vuelva a llover para que la situación no se agrave”, concluyó el viceintendente de Ituzaingó.

Santo Tomé y

productores

Según lo manifestado por el jefe comunal santotomeño, hoy coordinarán con la Provincia la visita de técnicos que brindarán asesoramiento sobre cómo mejorar el escurrimiento del agua cuando se registran abundantes precipitaciones.

En tanto que productores del departamento General Paz también tienen previsto realizar una serie de gestiones para que se ejecuten obras en la zona para facilitar el desagote de las lluvias.