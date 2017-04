on 18 Abril 2017

Ernesto Dascenso

Posted in sociales

Una jueza de Los Ángeles dictaminó este lunes que Luis Miguel sea localizado y arrestado de inmediato por no presentarse a las citas judiciales que tenía pendientes por incumplimiento de contrato con su ex manager, William Brockhaus.

El cantante mexicano debía asistir este lunes a una nueva audiencia en una corte de Los Ángeles pero no lo hizo. De esta manera, la jueza ordenó a las autoridades localizar y “arrestar de inmediato” al artista, según informó la cadena Univisión.

El ex manager de Luis Miguel, William Brockhaus, exige el pago de un millón de dólares por deudas y gastos adicionales. La notificación de arresto fue enviada a las distintas propiedades que tiene el cantante.