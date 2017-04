on 19 Abril 2017

Ricardo Valenzuela, intendente de San Luis del Palmar, comentó que desde ayer llovió 80 milímetros en la localidad, que sigue el mal tiempo, y que las zonas más complicadas son la cuarta y quinta sección, que se encuentran aisladas, con 150 familias aproximadamente. Además, reclamó apoyo de la Provincia en esta situación.

“Desde ayer a la tarde empezó a llover despacio, no cesó la lluvia, está lloviendo en este momento, aproximadamente ya llovió 80 milímetros y se está complicando cada vez más, lamentablemente” expuso.

“Estoy queriendo llevar una canoa hacia la cuarta y quinta sección, es lo que pide la gente par a poder ir a comprar mercaderías, porque hay lugares donde están totalmente aislados, está bastante profundo el agua, en la cuarta sección el domingo un muchacho se ahogó, manejándose con una piragua, está bastante comprometida esa zona” expresó.

“Ingresamos con un tractor el martes, miércoles y jueves pasado, llevamos mercaderías, para ayudar de alguna manera a esa gente que está pasando un momento difícil” indicó.

“Habrá 150 familias en esa zona, es bastante grande la zona” estimó.

“Si la gente no sacó sus animales sobre la ruta es difícil sacarla ahora” mencionó.



“Desarrollo Humano anduvo dando vueltas, miraron la olla pero con mirar la lluvia no se llena, hasta ahora no vi nada, ojala se vayan hasta la cuarta y quinta sección, yo no quiero ser la figurita que vaya adelante de todo, quiero que las cosas les llegue a la gente, nada más” remarcó Valenzuela.

