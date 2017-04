on 21 Abril 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

Desde el Ministerio de Salud Pública de Corrientes confirmaron a El Litoral que ayer llegaron las antigripales pediátricas y de esta manera los centros de vacunación ya tendrán hoy a disposición las dosis para poder aplicarlas a los menores de dos años y los niños que tengan patologías que lo requieran. El Hospital “Juan Pablo II” será el primero en recibir las vacunas y luego se continuará, en esta misma fecha, con la distribución a toda la provincia.

En este sentido remarcaron que sólo llegaron 5 mil dosis y que esperan que en los próximos días se sumen más, ya que esto no es suficiente según contaron a este medio. La inmunización se lleva adelante en el Pediátrico, Caps, Saps y en los vacunatorios móviles como en la plaza Vera.



“Llegaron hoy (por ayer) las dosis y mañana (por hoy) comienza la distribución a todos los centros de vacunación de la provincia. Se empieza primero con el Juan Pablo II, donde hay una gran demanda, luego en los Caps y demás centros de salud donde se inmunice”, comentó a este medio la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Carmen Pérez Duarte.

Al mismo tiempo aclaró que “recibimos 5 mil dosis, no es suficiente, por eso se espera que llegue otra partida en los próximos días”. “Es sólo una primera etapa”, remarcó la doctora y agregó que “hasta el momento hay stock de vacunas para adultos”.

Si bien inician en el Pediátrico la distribución de las dosis destinadas a prevenir casos graves de enfermedades respiratorias, la funcionaria de la cartera sanitaria local sostuvo que “también se repartirá al interior”, por lo que hoy todos los centros de vacunación de la provincia deberían tener disponible dicha aplicación para los niños incluidos en el grupo de riesgo.

“Todos los centros de vacunación deberán tener las dosis, así también los que se instalen en las plazas”, dijo Pérez Duarte y recordó que hoy estarán en plaza Vera.

Las vacunas pediátricas llegaron un mes después que las de adultos. Desde Salud no pudieron explicar las principales razones, sólo que “desde Nación mandaron de esta manera”. Así también, cabe recordar que las primeras dosis llegaron el 22 de marzo pero que no fueron suficientes para comenzar la aplicación ni siquiera para el personal de salud.

En las farmacias, el costo de las dosis es de unos 330 pesos y la demanda, según comentaron a este medio el miércoles pasado, fue poca.