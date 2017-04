on 25 Abril 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

Decenas de familias todavía no pueden regresar a sus hogares en San Luis, Caá Catí, Santa Ana y Loreto. A ellos, se suman habitantes de las zonas rurales que están aislados. Persiste la ayuda estatal, pero también las que provienen de cruzadas solidarias. Urge que el clima mejore y que se ejecuten diversos trabajos que faciliten el escurrimiento del agua.

En todo el territorio provincial se cumplió el pronóstico de que ayer volvería a llover. Sin embargo, la situación no fue la misma en todas las comunas ya que varias, hace más de dos semanas, vienen sufriendo las consecuencias de las abundantes precipitaciones. Aún hay evacuados y aislados en Caá Catí, San Luis del Palmar, Santa Ana y Loreto. A esto se suman los daños en el sector productivo y la necesidad de que el clima mejore para ejecutar más obras que faciliten el escurrimiento.

“Lamentablemente se cumplió lo pronosticado. Hasta ahora la cantidad de milímetros registrados en esta jornada en el interior no es elevado, pero considerando que se suma a todo lo que ya llovió, sin lugar a dudas deja un saldo negativo. Nosotros, más allá de las inclemencias, seguimos con las tareas de asistencia”, aseguró el sub jefe de Operaciones de Defensa Civil de la Provincia, Orlando Bertoni al ser consultado en la tarde de ayer por El Litoral.

Más de 600 milímetros

En Caá Catí, ya en horas de la madrugada registraron un chaparrón. Y aunque esperaban que fuera aislado, al mediodía se reanudó la lluvia que, con distintas intensidades, proseguía hasta el cierre de esta edición.

Por ello, las 10 familias que están distribuidas en los distintos centros de evacuados como así también aquellos que se autoevacuaron a la casa de parientes, al menos por ahora, no podrán regresar a sus hogares.

“Pese a esta situación adversa, lo bueno y destacable es la gran solidaridad de la gente que se acerca a donar ropas y alimentos no perecederos”, remarcó el intendente de Caá Catí, Eduardo Dualibe a El Litoral. En este marco, señaló que “los damnificados del área urbana están atendidos en forma constante porque el Municipio les garantiza las cuatro comidas diarias”.“Lo que nos preocupa y mucho son quienes viven en los distintos parajes porque la mayoría de las personas está aislada”, alertó el jefe comunal, quien junto a personal municipal durante el fin de semana llevó asistencia.