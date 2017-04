Por las inundaciones y la humedad que esto provoca desde el área de Salud piden precaución sobre todo en los más chicos. En los barrios ya se están viendo casos de broncoespamo y estiman que pasará lo mismo con los hongos en la piel por la contaminación.

Los casos de cuadros respiratorios y enfermedades como dermatitis podrían aumentar en los próximos días por las i nundaciones en los barrios, según comentaron a este medio desde el Ministerio de Salud de la Provincia y la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Corrientes. El agua contaminada en algunos sectores de la ciudad también provocaría diarreas y los niños serían los más afectados.

“Estuvimos en distintos barrios haciendo un relevamiento sobre el estado de salud de la gente que no podía salir de la casa. La humedad provoca que la salud se comprometa más y se ven casos de niños con patologías respiratorias como broncoespasmo. También estamos preocupados por el agua de los pozos ciegos, se rebalsó y es agua contaminada. Insistimos en la higiene”, dijo a El Litoral la directora de Epidemiología de la Provincia, Claudia Campias.

Desde la Subsecretaría de Salud, su directora Alejandra Elizalde Cremonte, comentó que “las zonas más afectadas son los asentamientos”. “Estamos haciendo contención y nos preocupa lo que sucederá después que baje el agua, estamos organizando un plan de contingencia. Por la humedad pueden empezar a aparecer problemas en la piel y aumentar los casos de enfermedades respiratorias, se podría agravar la situación. Vamos a ver casos de dermatitis y hongos, sobre todo en los chicos que juegan en el agua”, comentó la funcionaria municipal.

Respecto a las precauciones indicó que “hay que tener cuidado sobre todo en los asentamientos, pueden aparecer alimañas y por eso pedimos que no estén descalzos”. “En los asentamientos se está intentando urbanizar, introducir al barrio y lograr organización, pero no nos permiten porque empezarán a pagar impuestos, hay resistencia”, señaló.

“Encontramos las patologías de siempre en la recorrida en los barrios y comenzamos a ver más cuadros respiratorios, no graves, pero sí broncoespasmo por ejemplo y dentro de unos días comenzaremos a ver diarreas y dermatitis. Se están entregando bidones de agua. La zona del barrio Ponce está muy complicada”, relató Campias a este medio.

La representante del ministerio de Salud, comentó que “estamos frente a una situación caótica”. “Es de sesperante lo que se está viviendo, porque se mojó todo, querés darle ropa pero sabes que se puede volver a mojar, los chicos están sobre sus camas porque no se pueden bajar, el agua llegó hasta las rodillas. Asistimos a chicos con discapacidad en diferentes barrios, nos acercamos a San Antonio Oeste, Molina Punta, Pirayuí, Quintana, Barrio Nuevo. Hace unos quince días estamos haciendo asistencia a personas que sufren de inundaciones”, dijo.