on 26 Abril 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

En charla con el cómico finalmente puso la fecha para sellar su amor con Cecilia Milone. “Será algo íntimo y austero”, adelantó sobre la boda.

Fueron 16 años de idas y vueltas. Un romance que podía haberse encontrado en un guión de telenovelas, pero la vida muchas veces supera la ficción y eso quedó demostrado en la historia de amor entre Nito Artaza y Cecilia Milone, quienes tras varios desencuentros y en una segunda oportunidad del destino sellarán su amor de manera oficial, ante la ley.

En una charla con el ex senador confirmó la fecha, contó algunos detalles y confesó: “Será algo íntimo y austero”.

“Nos vamos a casar en Bella Vista, Corrientes, ya estamos viviendo allá hace un mes”, relató el cómico. Si bien en principio habían planeado que fuera antes de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), ya que el actor tiene aspiraciones políticas para su provincia, finalmente afirmó: “Va ser el 25 de junio. Primero lo haremos por Civil en nuestra casa, y luego iremos caminando hasta la iglesia, que está a cuatro cuadras. Quiero algo bien austero e íntimo”.

Otra etapa

Y explicó: “Con el tiempo y con mi vocación me volví mucho más sencillo. Conocer las necesidades de la gente, y que hay muchos que no la pasan para nada bien, hizo que me replantee muchas cosas de mi vida”.

Al ser consultado por qué decidió incluir la ceremonia religiosa en esta ocasión, el humorista bromeó: “No es lo mismo mentirle a un juez que mentirle a Dios”. Y agregó: “Con Cecilia somos muy creyentes y esto es una forma de bendecir nuestro amor”.

Por otra parte, escogieron hacerlo en la ciudad natal de Artaza, y él contó los motivos: “Yo tengo un pacto de amor y de sangre con Bella Vista”. Y adelantó: “Por eso, también voy a presentarme como candidato a gobernador de Corrientes con el Frente Renovador”.