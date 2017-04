Desde Anses recordaron que hasta la fecha tienen tiempo de presentar el formulario libreta para la asignación. Funcionarios adelantaron que la mayoría de los beneficiarios podría lograr seguir percibiendo esta ayuda social.

La titular de Anses en la provincia, Estela Regidor, recordó a El Litoral que hoy vence el plazo para aquellas familias que no actualizaron sus certificados de escolaridad y libreta sanitaria para continuar percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH). En Corrientes, más de 12 mil no presentaron los papeles correspondientes desde el año 2015. Por lo tanto, si no lo hicieron en esta jornada, perderán el beneficio.

“Minuto a minuto se están cargando los datos, si bien no tenemos cifras precisas de quienes ya presentaron los papeles, sí podemos decir que la mayoría lo está haciendo. Mañana (por hoy) vence el plazo”, dijo Regidor a este medio.

A su vez, comentó que “se acercan a la sede de Anses y también en los operativos donde hay oficinas móviles”. “Se trabajó muchísimo para que puedan hacer los trámites y actualizar, creo que casi todos presentarán la libreta para la asignación”, indicó.

Cabe recordar que el 22 de marzo se emitió un comunicado informando que varias familias no presentaron el certificado de escolaridad y la libreta sanitaria para percibir esta ayuda nacional. En ese momento, la titular de la entidad explicó a este medio que “en Corrientes, 12.454 familias todavía adeudan la presentación de la libreta con las vacunas al día y el certificado de escolaridad. Tienen plazo hasta el 30 de abril para presentarlos. Esta es la cantidad de familias que en el 2015 no presentaron y que tampoco lo hicieron en el 2016. Sólo se pide que estudien y vacunen a sus hijos para cobrar la asignación, y no lo están haciendo”.

Al mismo tiempo, aclaró que “estamos hablando de cantidad de padres que no entregaron la documentación, al hablar de familias estamos reduciendo el número, es decir que si una familia tiene más de un hijo hablamos de cifras mucho mayores a las que se dieron ahora”.

Cuando se presenta en tiempo y forma el Formulario Libreta, se accede al cobro del 20 por ciento de la prestación acumulado durante el año. Esto es así porque todos los meses se recibe el 80 por ciento de la asignación y el 20 por ciento restante se deposita en una cuenta a nombre del titular.

Los pasos para la presentación son: ingresar en anses.gob.ar, opción Prestaciones y Servicios, apartado Asignaciones Familiares, una vez allí, pulsar en el margen izquierdo Asignación Universal por Hijo, ir a Formularios, elegir el PS 1.47 Ddjj Asignación Universal e imprimirlo; llevarlo a la escuela para que las autoridades educativas lo completen y firmen; acudir con el niño al centro de salud para que le realicen los controles o apliquen las vacunas y lo certifiquen en el Formulario Libreta; solicitar un turno en anses.gob.ar y presentar el PS 1.47 completo en las oficinas de la Anses en la fecha y horario asignado en el turno.