LA NACION contactó a doce usuarios que denunciaron intentos de secuestro en Palermo, Caballito, Almagro, Mataderos, Lugano, Quilmes y La Plata. De ellos, respondieron tres. Ninguno quiso extenderse sobre su caso. El resto no contestó.

Desde el gobierno de la Ciudad dicen que estos testimonios virtuales forman parte de “una campaña política” y que no tienen registros de denuncias formales de intentos de secuestro de menores y mujeres con fines de trata. Sí admitieron que existen casos de secuestros exprés, especialmente en áreas cercanas a la General Paz.



El secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, dijo: “El secuestro es un delito muy complejo para que no haya denuncia. Y la realidad es que no hay. Las únicas tres que tenemos con estas características datan de abril y no creemos que fueran intentos de secuestro. Tuvieron que ver más con la percepción de miedo, que con las situaciones en sí mismas”.

Recién dos tipos casi me meten en un auto. Nunca corrí tanto en mi vida. Ahora entro y leo de otra mujer. Hermoso todo.&- Marian (@mariann_78) 27 de abril de 2017

“Marian” tuiteó el 27 de abril: “Recién dos tipos casi me meten en un auto. Nunca corrí tanto en mi vida. Ahora entro y leo de otra mujer. Hermoso todo”. En otros tuits informó que le ocurrió en Lugano, en la intersección entre Riestra y Larray, pasadas las 20. Ante la consulta de LA NACION, dijo que prefería no hablar sobre el tema.

“Luciano, violador, es de La Plata. Atacó a Camila en Palermo e intentó llevarse a otra chica en La Plata. Maneja un Bora gris, patente HXA 563”, publicó “Pepu” la tarde del 25 de abril. Cuando se le pidió más información para esta nota, respondió que se trataba de una amiga suya: “Está bastante mal por el tema y no va a hablar con ningún medio, al menos por el momento. Es más, ni siquiera hizo la denuncia por la violación todavía”.

Una fuente cercana a la policía de la Ciudad dijo que las denuncias en redes tendrían dos orígenes. Por un lado, provendrían de “operadores de la oposición” en las redes sociales que quieren crear una “sensación de miedo”; por otro, de las áreas de la Federal que “se resisten a entregar la calle” después de la división de la fuerza para destinar una parte a la Policía de la Ciudad, para “crear paranoia”.

A la vuelta de mi casa. Tranca pic.twitter.com/7PjeYdhcVt&- Mecha Corta (@liebredelibro) 29 de abril de 2017

Paula Huttin Faccendini publicó el domingo 23 de abril que sufrió un intento de secuestro junto a una amiga al salir de un boliche en Costa Salguero. Según describió en un post de Facebook, compartido más de 44.000 veces, pasadas las 5.30 del sábado se tomó un taxi junto a Julieta Sánchez. Durante el recorrido, a la altura de Rocamora y Estado de Israel, percibieron que el conductor, con ayuda de otra persona que conducía una camioneta blanca, iba a secuestrarlas. Saltaron del auto en movimiento y corrieron. Cuando quisieron hacer la denuncia, describieron, les dijeron que “nada cuadraba para que se tomara como delito”.

Ante la consulta de este medio, la joven respondió que la publicación -titulada “Nos llevaban”- fue “para alertar a los más cercanos de lo vivido”. “No medimos la dimensión que nuestro post podía alcanzar”, aclaró, pero no brindó más detalles.

Las publicaciones hablan de camionetas, de autos de alta gama, de persecuciones por varias cuadras, de patentes que tienen pedidos de captura, de ataques a la salida de colegios. Algunos de los posteos recogen varios casos y los comparan, unos con más detalles que otros.

Las reacciones de los otros usuarios son de compasión y miedo instantáneos. Mientras tanto, los posteos son compartidos miles de veces y traspasan plataformas. Las publicaciones de Facebook se comparten en Twitter. Y las capturas de pantalla circulan por WhatsApp junto a “cadenas” que advierten, por ejemplo, sobre combis blancas que esperan en determinadas esquinas para llevarse mujeres. Según informaron a LA NACION en la Ciudad, ninguno de esos casos redundó en denuncias formales.

“Desde marzo empezaron a decir por redes sociales que habían visto a un auto parar y a una chica correr. Y denuncias no hay, pero generaron tal paranoia”, dijo D’Alessandro.

Sin embargo, aclaró que no subestiman ningún caso: “Investigamos todo, relevamos todas las cámaras, en todos los colegios y las calles cercanas tenemos muchos efectivos en lo que llamamos senderos seguros”.

El 28 de abril, Gabriel publicó: “Hola. Hoy 15.30 en Camargo y Lavalleja mi hija sufrió un intento de secuestro. Dos ocupantes en una camioneta blanca la fotografiaron, ella se dio cuenta, uno de ellos bajó de la camioneta y la siguió una cuadra. Pero por suerte Jaz corrió y se refugió en un negocio. La patente MQS 512 es tiene pedido de captura y tengo el nombre y DNI del titular. Cuando hice la denuncia , se acercó otra mamá denunciando lo mismo con la misma camioneta, en este caso bajaron sujetaron a la chica de 15 años pero se ella zafó porque se sacó la campera. También hay otra denuncia en Gurruchaga y Warnes, hoy a las 7.30 de la mañana. Anda por el barrio. Pongan en alerta a sus hijos y que no anden solos nunca. ¡¡Cuiden a sus hijos!! ¡Esto es terrible!”.

El usuario dijo a LA NACION que no se trataba de su hija, sino de “la hija del amigo de un amigo que no quiere hablar del tema”. Pero facilitó una copia de la denuncia del caso, radicada por la madre de la supuesta víctima en la comisaría 27. Consultado sobre este caso, D’Alessandro dijo: “Volvimos otra vez con el tema de los secuestros de la camioneta y la realidad es que sólo hubo tres denuncias en el último mes. Una es una chica que dice que un taxista la habría seguido diciéndole cosas, se asustó y se metió en un local. Después fueron los padres y denunciaron en la comisaría 27. Otra fue con una camioneta Ranger blanca, que habría seguido a una chica, que se asustó y corrió. Tenemos el dominio pero la Fiscalía no tomó temperamento en el tema porque no hay nada. Después hubo otra nena, que corrió y se metió en un negocio. Si me preguntás si intentaron secuestrarlas, te respondo que no, que tiene que ver con una paranoia y persecución que sintieron las chicas por esto”.

Sistematización

Laura Amarilla, becaria de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), detectó esta “ola” de denuncias en las últimas semanas. El jueves 27, poco antes de que se conociera que Araceli Fulles había sido asesinada, decidió empezar a relevarlas e hizo un llamado a través de sus redes sociales para que le mandaran información sobre intentos de secuestro.

“Primero fue una idea, no sabía que se iba a viralizar así”. La contactaron muchas personas para ofrecerle colaboración. Luego, a raíz de la cantidad de información “poco certera y confusa” que le llegaba por mensajes directos, armó un formulario de Google para ordenar la base de datos que había creado. De esa forma, además, podría armar estadísticas automáticas.

“La idea es que las denuncias sean reales y que los denunciantes se hagan responsables al brindar los datos. Por eso, a las personas que me enviaban capturas de pantalla les pedí que les transmitieran el formulario a las víctimas, para ver si estaban interesadas en denunciar y/o para que hicieran la denuncia. Desde que arranqué desestimé 3 denuncias cuyos formularios estaban completos de manera errónea o burlona. Hoy hay 17 denuncias y sigo evaluando la información”, informó.

“Suelo participar en las campañas impulsadas por colectivos feministas y estoy muy agradecida por tanta sonoridad”, dijo. “Hago esto porque creo que las mujeres necesitamos generar fuentes confiables para visibilizar las problemáticas sociales de una sociedad machista y patriarcal”.