La titular del ente en Corrientes, Norma Pérez, aseguró que sólo se modifica la forma de pago a las prestadoras y que no habrá cambios en la atención al afiliado. A nivel nacional hablan de “crisis” y de falta de atención en algunos centros de salud.

n El sucesor de Carlos Regazzoni, Sergio Cassinotti, anunció esta semana que el Pami cambió el modelo de financiación a las clínicas y laboratorios. Esta modificación obligaría a los afiliados a ir a una clínica y la obra social pagaría un precio fijo por cada uno de ellos.

Antes se atendían donde querían y la entidad pagaba como una prepaga que cubría sus gastos. Según denunciaron las clínicas en medios nacionales, el precio fijo que ofrece el ente está muy por debajo de lo que necesitan cubrir los gastos.

En este contexto, la representante en la provincia, Norma Pérez, dijo a El Litoral que “es un sistema que ya se estaba aplicando” y que “no habrá modificación en la atención”. A su vez, aseguró que “la obra social no está en crisis”.

Ayer en la ciudad de Corrientes, clínicas firmaron con el ente un convenio donde acuerdan continuar con el servicio que dan a los abuelos.

La reunión se realizó ayer al mediodía. Desde el Cardiológico, sin embargo, detallaron cómo serán las atenciones a partir de este cambio y su director aclaró que aún esperan instrucciones sobre algunas prestaciones.

“Tuvimos una reunión con los prestadores por el nuevo sistema, firmaron el contrato. Los sanatorios de toda la provincia de Corrientes acordaron comenzar a trabajar con el nuevo sistema”, dijo a El Litoral, Norma Pérez.

Al mismo tiempo, remarcó que “en Corrientes no habrá modificaciones en la atención al afiliado” ya que “es un sistema que ya estaba funcionando con anterioridad”.

“Sólo cambia la forma de pago a los prestadores no las atenciones a los abuelos, las prestaciones son las mismas. Siempre queda la posibilidad de llamar al 0-800 del Pami si algún adulto mayor se encuentra ante alguna dificultad”, comentó la doctora.

Respecto a la “crisis” que marcan desde algunos medios nacionales, lo que llevaría a esta modificación, sostuvo: “No lo veo así, para mí no está en crisis la obra social y esto también lo pueden decir los afiliados de la provincia”.

Mientras que a nivel local, aseguran que no habrá cambios en la atención hacia el abuelo, en el país se habla de falta de prestaciones desde algunos centros de salud privados a afiliados.