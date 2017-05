La madre del menor salió de su casa a comprar a un almacén y de regreso ya no lo encontró. Hizo la denuncia y la Policía rescató al pequeño horas después, cuando temían un final trágico. Lo llevó un hombre que estuvo consumiendo bebidas alcohólicas.

Un hombre resultó detenido en la capital correntina acusado de raptar al hijo de 7 años de su ex pareja. El menor estuvo un día con paradero desconocido hasta que lo halló la Policía, en buen estado de salud.

Juan Marcelo O., de 33 años, apodado “Chuchuguá”, quedó imputado en una causa caratulada como “supuesta privación ilegítima de la libertad”. Mientras que un amigo suyo, junto a quien estaba en el momento del rescate del niño, estuvo demorado algunas horas antes de quedar en libertad.

La denuncia del presunto rapto fue radicada en la comisaría seccional Duodécima de parte de una mujer llamada Natalia, quien vive en el barrio Juan XXIII.

La madre del chico, según detalles conocidos por diario época, indicó a las autoridades que salió por espacio de unos 20 minutos de su casa para ir a comprar mercaderías a un almacén. Y cuando regresó notó que uno de sus tres hijos, el de 7 años (los otros dos son un nene de 9 años y una nena de 10) ya no estaba. Todos, dijo ella, habían quedado jugando juntos en el patio interno.

Los menores que seguían jugando no se dieron cuenta de que su hermanito salió de la casa. Entonces la mujer comenzó a buscarlo en la cuadra (calle Cabo de Hornos al 3800) y preguntó entre los vecinos.

Fue una señora quien mencionó observar al niño al momento de ser llevado en una moto conducida por un hombre, cuyas características coincidían con la de su ex concubino.

Primero sin recurrir a la Policía la mamá del menor fue a buscarlo a la vivienda de quien fuera su última pareja (pero no padre de los niños) sin encontrarlos.

Entonces, explicó luego en la denuncia, por su cuenta recorrió varios lugares en los que presumía podrían estar. Pero luego, desesperada, concurrió a la dependencia policial. Fue apenas recibió una llamada telefónica en la que su ex habría lanzado una frase preocupante: “No te voy a dar nada tu hijo, estamos cruzando el Puente porque lo llevo a Chaco”.

Al paso de varias horas los efectivos dieron con “Chuchuguá” y el pequeño. El hombre, tras pasar por distintos domicilios tomando vino, estaba delante de un domicilio del barrio Pío X, donde también quedó a consumir bebidas alcohólicas en compañía de un amigo de alias “Hilo”. Con ellos estaba el nene.

Los investigadores dejaron trascender que el chico no fue maltratado. Y que “Chuchuguá” lo tenía consigo como una manera de lastimar a su ex pareja, ya que ésta no quiso retomar la relación sentimental.

