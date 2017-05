on 12 Mayo 2017

Los camiones continúan siendo el medio de transporte más usado en el país para las cargas. De hecho representan el 93 % del volumen transportado.

Si bien históricamente los trenes se hacían cargo del 25% del transporte total y los camiones oscilaban entre el 60 y 70%, a partir de la década del 70, la ecuación se inclinó de manera drástica en favor de los camiones. El cierre de ramales y la falta de inversión en el mantenimiento de los que quedaban en pié fue crucial para ello. También lo fue la modernización del parque automotor y la ampliación de las redes viales.

La comparación de costos entre un medio y otro no deja lugar a confusión: mientras el valor por tonelada transportada por kilómetro en tren es de US$ 0,04, en camiones asciende a US$ 0,07. Cada punto porcentual del transporte de carga transferida del camión al tren representaría un ahorro anual de 70 millones de dólares.

Por eso, en el mundo, la tendencia es optar por esa transferencia: en China y la India el tren recupera posiciones frente a la crisis energética y ambiental, en EE.UU, Australia y Canadá ya ha absorbido el 50% del transporte y en México y Brasil ha alcanzado el 25%.

