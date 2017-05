on 13 Mayo 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

La sede de Cáritas Corrientes, desde hace un mes, se ha convertido en un puente de solidaridad ya que brinda asistencia a las familias afectadas por las inundaciones a través de los donativos acercados por la sociedad en general.



La gentilidad correntina no deja de sorprender. De hecho, las salas del organismo se encuentran minadas de bolsas de donativos. En este contexto, los referentes de Cáritas solo piden una cosa: que esta solidaridad permanezca intacta debido a que el contexto ambiental sigue siendo riesgoso para un centenar de familias.

La imperiosa necesidad de seguir recolectando donaciones se debe a la continua entrega de artículos de primera necesidad en los viajes diarios que se realizan diariamente. A esto se suma el hecho de que, a medida que se acentúan los recurridos, se encuentran nuevas familias en estado de vulnerabilidad.

Sobre esto, el presidente de Cáritas, Eduardo Caballero, comentó a El Litoral: “En San Luis del Palmar se detuvo el agua, pero en los relevamientos diarios se sigue encontrando a nuevas familias que necesitan de asistencia. Sin ir más lejos, en Capital hallamos muchos barrios que fueron sumamente afectados. Por eso, todas las donaciones son necesarias, ya sean alimentos, frazadas, indumentaria infantil, o artículos de limpieza”.

Los registros estadísticos del organismo, a grandes rasgos, revelan que unas mil familias necesitan colaboración para poder salir adelante. “En San Miguel tenemos 141, en Caá Catí 145, en San Luis 642 evacuados más 3 familias aisladas. No olvidamos que también brindamos contención a San Cosme, donde unas 70 familias se encuentran vulnerables, número que asciende a 100 en San Cayetano y alcanza a 58 en Paso de la Patria”, precisó Caballero, mientras advertía que en Capital se está brindando colaboración a un centenar de personas que se acercan a las parroquias.

Todos aquellos que deseen colaborar podrán acercarse a la sede de Cáritas ubicada en Hipólito Yrigoyen 1.504, de lunes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 20. Se necesita: alimentos no perecederos, agua, indumentaria infantil, frazadas, colchones y elementos de limpieza.

“Somos parte de un pueblo muy generoso, hoy más que nunca necesitamos que sigan aportando con amor ya que estamos viendo que la emergencia hídrica se mantendrá por un tiempo”, sintetizó con preocupación la vicepresidenta de Cáritas, Lidia Escobar.