on 13 Mayo 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in policial

Una mujer oriunda de la capital de Corrientes resultó detenida en el departamento chaqueño de Independencia, acusada de traficar poco más de dos kilos de cocaína pura en un ómnibus de larga distancia.



El procedimiento, realizado por Gendarmería Nacional Argentina, se produjo sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de la localidad de Napenay, indicaron a época fuentes de la institución de seguridad.

Efectivos del Escuadrón 1 demoraron la circulación de un micro de larga distancia procedente de la provincia de Salta, con destino a la provincia de Corrientes.

En el marco del operativo “Fronteras”, dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, los gendarmes decidieron identificar a los pasajeros como inspeccionar el equipaje.

Dos hombres de la fuerza del orden subieron al ómnibus y comenzaron a observar entre los asientos. Bajo esa modalidad notaron que debajo del asiento número 17, donde no había pasajero alguno, existía un bolso.

Las personas que estaban cerca dijeron no saber a quién pertenecía. Sin embargo, los efectivos no tardaron en relacionar al equipaje con una mujer de 47 años, domiciliada en el barrio Industrial de la capital correntina, quien estaba sentada en el asiento 21, justo detrás del lugar del hallazgo.

En presencia de dos testigos abrieron el bolso. Había dos paquetes parecidos a “ladrillos” adentro de globos piñatas, con la inscripción de “Feliz Cumple!” y las imágenes de “Mickey Mouse”.

Con los pasos pertinentes se supo más tarde que tales envoltorios contenían clorhidrato de cocaína de máxima pureza, en un peso de 2,045 kilogramos.

La sospechosa, una comerciante casada, terminó apresada en carácter de incomunicada a disposición de la Justicia Federal.

Trascendió que la mujer (llamada Ana) regresaba a Corrientes de un viaje que realizó a la provincia de Salta.

La sustancia estupefaciente incautada representa un valor cercano a los 150 mil pesos.

EPOCA